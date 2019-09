Congo-Kinshasa: [Coach d'El Watani du Soudan] Haidane Khalib - «C'est difficile de gérer un match qu'on a perdu à domicile, mais on y croit... »

«Il est difficile de gérer un match qu'on a déjà perdu à domicile, mais on y croit. Nous avons fait des erreurs à la maison, mais nous avons vu le poteau à dix reprises sans marquer. Nous avons alors bien préparé ce match de Kinshasa. Puisque nous allons encore voir ce poteau, je crois que cette fois-ci sera la bonne», a déclaré jeudi le coach Haidane Khalib d'El Watani du Soudan, à la conférence de presse d'avant match.

La formation soudanaise sera reçue par Motema Pembe de la RDC vendredi au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la manche retour des 16èmes de finales de la Coupe de la Confédération, édition 2019.

Haidane Khalib, qui a un but à remonter, reconnaît que le match sera difficile pour son équipe, mais ils vont quand même jouer pour marquer. «Pour être grand, il faut aussi gagner les matches à l'extérieur», a-t-il ajouté.

« Il faut garder la tête froide et ne pas encaisser», réplique Isaac Ngata de Motema Pembe

Pour sa part, le coach Isaac Ngata de DC Motema Pembe dit avoir donné toutes les consignes à ses poulains, et restera très vigilant : « nous avons bien joué à Khartoum. Il y a eu des erreurs qu'on a déjà corrigées, demain vendredi, on répare avec un 0-0. J'ai même demandé à mes joueurs de ne pas voir ailleurs. Le boulot, c'est au terrain. Il faut garder la tête froide et ne pas encaisser", explique-t-il.

Le technicien congolais de Brazzaville ajoute qu'il ne vit pas du passé, mais plutôt du présent : " on espère passer demain, sans penser à ce qui s'est passé avant. Je ne vis pas du passé. Notre objectif est d'aller le plus loin possible... ".

DCMP va tenter de briser le mythe pour cette étape des 16èmes de finales qui le complique depuis quelques bonnes années.