Congo-Kinshasa: Programme d'urgence de Félix Tshisekedi - John Ntumba passe au peigne fin les travaux de construction du centre pilote de Formation Professionnelle en RDC

Financé par l'Etat congolais, à travers le programme d'urgence de 100 jours du Président de la République Félix Tshisekedi, le centre pilote de Formation Professionnelle en RDC sera prêt dans tout au plus 3 mois.

C'est le vœu du ministre de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, John Ntumba Panumpakole qui, après avoir effectué une visite d'inspection le mercredi 25 septembre 2019, a confirmé que les travaux, qui sont déjà à 70% du financement, évoluent très bien. "Il a fallu que je passe pour m'en assurer", dit-il, précisant que "nous devons nous rendre compte de l'évolution des travaux parce que dès qu'on a fini, on va en parler au niveau du gouvernement pour que soit débloquée la dernière tranche qui reste, de telle sorte que dans deux mois, qu'on puisse livrer le Centre". Optimiste et combatif, le nouveau numéro Un de la FPAM donne son plein pour offrir une meilleure formation technique et professionnelle à la jeunesse congolaise et, par ricochet, faire de la RDC un solide pôle d'attractivité et d'implémentation technologique.

Situé dans la commune de Limete à la 1ère rue industrielle, ce centre pilote est considéré comme une pépinière de formation en multiples filières pour plusieurs personnes, principalement les jeunes qui viendront de différentes provinces. Les formations dureront 3 à 6 mois, suivant les filières.

"Le bâtiment de l'incubateur pilote des petites et moyennes entreprises est un centre de formation professionnelle où vont être formées des personnes venant de toutes les provinces qui peuvent être mis à la disposition du ministère des Petites & Moyennes entreprises pour le suivi", témoigne Alain Bwisha, Directeur technique de l'entreprise «Vaste Réseau de service du Congo» qui exécute les travaux. "Nous sommes déjà presqu'à la fin et, d'ici-là, nous allons terminer avec les travaux. La durée est de 8 mois et nous en sommes déjà à 6. Nous allons terminer dans deux mois sans problème", a-t-il rassuré.

Main-d'œuvre qualifiée

Il faudra retenir ici qu'en rapport avec les défis de capacité, le Président de la République estime que le système éducatif congolais ne permettrait pas de conjurer les déficits économique et humain, le déficit en main-d'œuvre qualifiée s'étant aggravé. Il a donc doté le Ministère de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers d'une autonomie dans l'objectif de multiplier les centres de formation professionnelle.

Et, la construction de ce centre pilote s'inscrit, en effet, dans le contexte du programme d'urgence de 100 jours initié par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Le ministre John Ntumba était descendu personnellement sur terrain pour s'assurer que tout va bien. "C'est comme le Chef de l'Etat ne cesse de le dire, il a centré sa vision sur le développement de l'Homme. Il a commencé ce centre dans le cadre de 100 jours et c'est l'incubateur pilote", a-t-il laissé entendre.

Il a été visité la salle de formation de ce centre qui va accueillir les congolais venant d'autres ministères également tels que la Jeunesse et les Affaires sociales. Il y aura plusieurs filières à l'instar de la filière Cuir où l'on va apprendre comment fabriquer des ceintures, des chaussures.

Les jeunes viendront apprendre le métier et, au bout de quelques mois, ils obtiendront leur certificat de qualification qui leur permettra, dans un premier temps, de produire dans ce centre même pour exposition. Ce sera leur pratique. Ici le Ministre John Ntumba insiste sur la prise en compte des personnes vulnérables et des femmes, surtout celles en phase de réinsertion sociale.

Après la formation, précise-t-il, "nous allons les mettre à la disposition du ministère des PME qui va les encadrer en tant qu'artisans. Ils seront encadrés dans la chambre des métiers et les autres pourront regagner leurs ministères d'origine pour être utiliser dans autre chose".

Par ailleurs, il y a une troisième catégorie qui peut s'installer en indépendant avec le certificat délivré par le ministère de la FPAM. Ils peuvent s'installer, commencer à travailler et contribuer à l'économie nationale. John Ntumba est certain que ces derniers vont quitter l'informel pour le formel, et c'est une classe moyenne qui sera créé. "Nous pensons que ce n'est pas l'unique incubateur, le chef de l'Etat a envisagé plusieurs autres que nous allons pouvoir placer dans d'autres provinces aussi, avec des filières différentes".

Développement durable

Récemment, lorsqu'il prenait ses fonctions en tant que patron de la formation professionnelle en RD. Congo, John Ntumba avait dit aux agents et Cadres du Ministère dont il a la charge, son engagement de faire de ce dernier un Ministère viable, fer de lance de l'essor de ce pays pour former les ouvriers et les techniciens qualifiés dont la RDC a besoin pour son développement durable. En d'autres termes, ce Ministère a été créé pour soutenir la relance économique et la reconstruction du pays. Pour cela, des chefs-lieux de provinces jusqu'aux territoires, ce ministère devra implanter des centres pilotes et des centres de formation professionnelle afin de résorber le taux élevé des jeunes au chômage et sans qualification afin de donner désormais un sens à leur vie. Le travail a donc déjà commencé.