Cote d'Ivoire: Raccordement au câble sous-marin MainOne - L'opérateur digital engagé déploie le réseau très haut débit

Le Groupe Orange et la société MainOne Cable Company ont signé un accord de partenariat pour le déploiement d'un câble sous-marin visant à améliorer la connectivité dans la sous-région.

À travers ce partenariat, l'entreprise et ses deux filiales que sont Sonatel (Sénégal) et Orange CI ont co-investi afin d'acquérir plus de capacités, et ainsi de renforcer leur position au sein de l'écosystème de télécommunication africain.

Il faut noter que le câble MainOne a une longueur de 7 000 km, et dispose d'un débit de 1,96 Tbps pouvant atteindre 4,96 Tbps. Il va du Portugal au Nigeria, avec diverses stations d'atterrissement, notamment au Ghana, au Sénégal (Dakar) et en Côte d'Ivoire (Abidjan). Le câble sous-marin sera posé par le navire câblier Pierre de Fermat d'Orange Marine.

3ème câble sous-marin après SAT3 en 2002 et ACE en 2012

En ce qui concerne cette course « course aux câbles », les responsables d'Orange Côte d'Ivoire explique : « Il s'agit du 3e câble sous-marin, propriété de Orange CI. Nous poursuivons ainsi notre objectif qui est de maintenir notre leadership sur les réseaux et le développement du très haut débit en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. »

C'est pour répondre aux besoins des clients et satisfaire leurs exigences, que l'opérateur a investi massivement dans des équipements à la pointe de la technologie, des infrastructures réseaux ... et proposer de nouveaux services, simples et innovants. C'est d'ailleurs ce qui explique l'investissement de plus de 180 milliards fcfa jusqu'en 2020 pour améliorer le réseau. L'atterrissage de ce câble sous-marin est une réponse à cet engagement, assure les responsables de l'entreprise.

Impact sur la connectivité et le 4G

Il faut signaler que 95% des communications mondiales (e-mail, appels téléphoniques, sms, etc.) transitent par des câbles sous-marins. C'est dire l'importance pour un opérateur d'investir dans ces câbles. La mise en service de ce câble garantit un accès fiable aux réseaux haut débit du monde entier et permettra aux populations locales, aux entreprises, aux opérateurs et aux pays de l'interland de bénéficier d'une meilleure connectivité, ce qui va encourager le développement de nouveaux services numériques.

Soulignons qu'il n'y a pas que l'offre 4G qui est concernée mais de façon générale la qualité de connexion et le confort d'écoute sur le réseau de l'opérateur digital engagé.