Madagascar: Un régime qui n'entend - pas laisser traîner les choses

C'est avec détermination que le chef de l'Etat accélère la réalisation de son programme.

Il est conscient du fait que le temps joue contre lui et il ne veut pas donner l'impression de l'indécision. On dit qu'il a préféré ne pas assister à l'A.G des Nations Unies pour faire avancer ses projets à Madagascar. Mais certains observateurs se demandent si cette vitesse dans l'action sans véritable réflexion ne pourrait pas lui être préjudiciable.

Les difficultés rencontrées par la population dans leur vie quotidienne sont réelles. Le régime est obligé de composer avec des impondérables qui surgissent à tout bout de champ. La résolution de tous ces problèmes l'empêche de réaliser les objectifs qu'il s'était fixé. Le chef de l'Etat a donc décidé de prendre les taureaux par les cornes et d'avancer. Cette nomination de gouverneurs a pris tout le monde par surprise et montre que le président de la République se sent libre d'accomplir tous les actes qu'il veut pour arriver à ses objectifs.

Ce remplacement des chefs de région par des gouverneurs avait été annoncé depuis longtemps, mais elle se heurtait à des obstacles juridiques. La décision a été prise cette semaine en conseil des ministres et elle a pris effet immédiatement. Pour le moment, personne n'a rien trouvé à y redire. On trouve parmi les heureux nommés des proches du chef de l'Etat. Ces hommes de confiance vont donc être le relais de l'Etat sur place. On va les voir à l'œuvre et on pourra juger de leur efficacité sur le terrain. D'autres décisions vont certainement venir pour essayer de faire bouger les lignes. Le chef de l'Etat est décidé à accomplir ce qu'il a annoncé. .Pour lui, ça passe ou ça casse.