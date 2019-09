Congo-Kinshasa: Retombées positives du Forum Afric'up - Augustin Kibassa inspiré sur la manière de contribuer à la numérisation du secteur agricole

Du 24 au 25 septembre dernier à Tunis, capitale tunisienne, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PTNTIC), Augustin Kibassa Maliba, a pris part, au nom de la RD. Congo, au Forum Afric'up qui est un sommet africain dédié à l'innovation, l'entrepreneuriat et la promotion des jeunes entreprises dans le domaine des technologies.

Soucieux de concourir à la numérisation du pays conformément à la vision du Chef de l'Etat, le Ministre des PTNTIC congolais a notamment marqué sa participation par la signature conjointe, avec le Bénin et le Burkina Faso, d'une déclaration d'intention à investir dans le fonds "Bloc Smart Africa", essentiellement destinés au financement de startups africaines innovantes et technologiques mixant en même temps des financements publics et privés. Aussi, Augustin Kibassa s'est-il engagé de contribuer à la révolution numérique congolaise dans le domaine agricole et ce, après sa visite a "Tunisia Agritech Village" qui est une Foire agricole à valeur numérique ajoutée.

Tenu sous le thème « Smart Cities & Open Innovation en Afrique, quelles opportunités pour les startups», le Forum Afric'up 2019, à l'instar des investisseurs, bailleurs de fonds ou incubateurs, a réuni une vingtaine des pays africains, principalement représentés par leur ministres et/ou délégués en charges des questions liées aux technologies, dûment le numérique. Et, il est une préparation pour le forum sur le numérique prévu au mois d'avril 2020 à Kinshasa, à l'initiative du Président Félix Tshisekedi qui, d'ailleurs, fait de la numérisation de la RD. Congo, l'une de ses priorités.

C'est aussi en ce sens, indiquent les services du ministère des PTNTIC, que le Congo-Kinshasa, de concert avec le Bénin et le Burkina Faso, a signé, le 24 septembre, premier jour du sommet, la déclaration d'intention d'investir au fonds "Bloc Smart Africa" conçu et développé par Bamboo Capital Partners, une plateforme d'investissement, fondée en 2007 par Jean-Philippe de Schrevel, fournissant des solutions de financement innovants pour générer un impact durable. D'après les agents dudit portefeuille, cette annonce s'est révélée, d'une part, comme une étape importante du fonds Bloc Smart Africa dont l'objectif de capitalisation est de 100 millions d'euros pour le Fonds I. Et, d'autre part, elle témoigne de l'ambition commune des investisseurs publics et privés de relever les défis sociaux et environnementaux, et d'investir dans des modèles commerciaux visant à faire éclore de nouveaux champions africains.

Numérisation du secteur agricole

Inspiré des progrès technologiques de la Tunisie notamment, dans le secteur agricole, le Ministre Augustin Kibassa Maliba a exprimé sa volonté de s'approprier la bonne expérience tunisienne qu'il promet d'ailleurs d'appliquer en RDC. En même temps, il a appelé tous les congolais à développer la culture numérique pour rattraper très rapidement le retard qu'a connu la nation dans ce domaine. Il faudrait, dans cette ligne, souligner que le Ministre des PTNTIC congolais a fait savoir son engagement, après sa visite le 25 septembre à la Foire agricole tunisienne à valeur numérique où il s'est particulièrement rendu compte des solutions que proposent les Startups tunisiennes sur la gestion de tout le secteur agricole, en commençant par les agriculteurs jusqu'aux derniers consommateurs. Les entrepreneurs numériques tunisiens proposent eux aussi les applications sur la gestion des plantes et des fruits afin de faciliter les échanges entre producteurs et acheteurs et ce, outre des applications numériques créées quant à la gestion des semences et des récoltes.

Par ailleurs, le ministre tunisien en charge de l'économie numérique s'est dit heureux de la visite du Ministre Augustin Kibassa et a exprimé le désir ardent de collaborer avec la RDC dans le domaine de Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication.