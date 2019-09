Congo-Kinshasa: [Contrôle parlementaire, rapport annuel de la CENI... ] Session Budgétaire - l'Assemblée nationale a défini les matières à débattre

Au cours de la plénière de jeudi 26 septembre 2019, les Députés nationaux ont défini les matières à débattre durant la session budgétaire. Parmi lesquelles, figurent la validation des pouvoirs ; le contrôle parlementaire ; le rapport annuel de la commission électorale nationale indépendante ; le rapport de la commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus électoral, le projet de loi des finances, etc. Ce projet de calendrier sera débattu en plénière avant son adoption par l'Assemblée plénière.

En effet, 252 Députés nationaux présents à la séance plénière d'hier convoquée par le Bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2019 et la répartition des matières en commissions, ont réalisé un travail nécessaire pour la poursuite de la présente session budgétaire. En effet, parmi les nouvelles matières qui seront débattues par l'auguste assemblée, il y a lieu de noter le projet de Règlement intérieur du congrès ; la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal ; la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, projet de loi des finances pour l'exercice 2020, projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018, proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 18 juillet 2013 portant organisation et fonctionnement de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour ; la proposition de la loi relative à la suppression de la peine de mort et, enfin, la proposition de loi portant lutte contre la corruption.

Corneille Nangaa, en sa qualité de Président de la Commission électorale nationale et Indépendante (CENI), va procéder finalement à la présentation de son rapport général tant attendu. Il sera aussi question pour lui d'exposer le rapport de la commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus électoral. Dans l'entretemps, la représentation nationale attend toujours le dépôt de la proposition du budget pour l'exercice 2020.

Mabunda et les confessions religieuses

Après la plénière, la Présidente de l'Assemblée nationale a présidé le même jeudi 26 septembre 2019, la deuxième journée des concertations avec les leaders d'opinion pour le calibrage des grands débats à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire en cours. Avec à ses côtés la Questeur de la Chambre basse, Jeanine Mabunda Lioko a eu face à elle toutes les grandes figures des confessions religieuses, parmi lesquelles l'Abbé Nshole de la Cenco, les Révérends Bokundoa et Milenge de l'ECC, le Révérend Elebe Kapalayi de l'Eglise Kimbangiste, l'Imam Moussa Rachid de la communauté islamique et d'autres figures des églises méthodistes, salutistes et de réveil. Tous ont salué l'initiative et la stratégie de Madame Mabunda qui prône une collaboration harmonieuse entre les gouvernants et les leaders d'églises qui encadrent la population, une démarche qui s'avère opportune et nécessaire.

Pour l'élue de Bumba, derrière chaque loi votée au Parlement se cache des valeurs nécessaires pour le bon fonctionnement de la société et pour la paix, génératrice du développement "Il faut une orientation sociale du budget 2020 qui doit apporter des réponses aux préoccupations cycliques de notre peuple", a renchéri l'élue de Bumba. Dans leurs interventions, les Chefs des confessions religieuses ont insisté sur la nécessité pour le Parlement de sonner la fin de la corruption et de la criminalité économique, d'exiger que le gouvernement amène ne fût ce que le budget le plus bas des principaux candidats à la dernière élection présidentielle.

Au cours de cette journée des concertations avec les leaders d'opinion, l'importance des élections locales a été aussi soulevée. A cet effet, la présidente de l'Assemblée nationale a promis d'intégrer toutes ces observations et recommandations lors du prochain débat sur le budget 2020.