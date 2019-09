Congo-Kinshasa: [Vrai ou faux débat autour de 15 millions USD] André Atundu - "Laissez la justice faire son travail !"

Dès lors que la justice y travaille, toutes les opinions aussi ouvertes, mesurées qu'abyssales devraient s'interdire de donner aux mots, le sens qu'ils n'ont pas, ni de donner aux événements, le contenu qu'ils n'ont pas.

Certes, même si nul n'a le droit d'empêcher ou freiner la réflexion ou de dire à l'imagination de ne plus imaginer, c'est la justice qui, au bout des enquêtes, devra trancher et éclairer les lanternes de l'opinion publique. Mais, en attendant, toutes les rumeurs et autres déclarations, y compris toutes les flèches à fleuret moucheté ourdies contre certains collaborateurs de Félix Tshisekedi, le tout nouveau Président de la République, à l'instar des accusations portées notamment, contre son Directeur de Cabinet, M. Vital Kamerhe, ne sont que baliverne, tranche André Alain Atundu Liongo qui s'est exprimé hier, en tant qu'un Haut Cadre du Front Commun pour le Congo, devant un parterre de journalistes réunis en sa résidence de Ma campagne.

Il croit, dur comme fer, que dans un Etat de Droit, seule, la justice, celle-là qui, normalement, est au-dessus de la mêlée, constitue le dernier rempart pour rendre un jugement équitable, dans cette affaire, si sulfureuse soit-elle.

Aussi, déconseille-t-il toutes pressions inutiles, toutes formes d'obstruction alors qu'en même temps, il demeure convaincu qu'en dépit de tout, la coalition FCC-CACH avance inexorablement vers la mutualisation des efforts en vue de faire face aux multiples défis auxquels la RD. Congo est confrontée.

A l'en croire, le gouvernement Ilunga Ilunkamba est là. Et, très bientôt, il présentera son budget devant le Parlement. C'est une des preuves que même après toutes les spéculations enregistrées autour des mois passés pour des tractations sur la formation du gouvernement, la coalition FCC-CACH évolue bien, voire très bien.

Elle est basée, à la fois, sur la Constitution ainsi que sur la volonté commune de Joseph Kabila Kabange, l'Autorité Morale du FCC, et de Félix Tshisekedi, l'Autorité Morale de CACH, d'œuvrer ensemble dans une sorte d'osmose pour la défense de la souveraineté et de la dignité du pays.

Plus tard, précise-t-il, au fil des années, l'on verra bien quel sera l'avenir de la coalition, si ce n'est de considérer, d'ores et déjà, que tout va bien et que graduellement, en vertu des réalisations engrangées, ses principaux animateurs décideront de la suite de l'orientation à adopter, lors des prochaines échéances électorales.

Félix Tshisekedi sur la bonne voie...

Le Président Kabila avait déclaré que son successeur aurait les mains libres, il aurait pleins pouvoirs. Et qu'il n'entendait nullement interférer dans la gestion courante de la chose publique. Aujourd'hui, force est de constater que le Président Félix Tshisekedi prend les contacts qu'il peut, tient des discours aussi bien en Europe, Amérique, Asie qu'en Afrique, en toute liberté.

C'est à lui que revient la charge d'orienter la marche du pays vers des meilleures destinées. S'il a décidé, par exemple, de la normalisation des relations avec la Belgique, de la réouverture de la Maison Schengen ou de toutes les autres positions allant dans le sens de mobiliser la communauté internationale pour la paix, la sécurité et la prospérité de la RD. Congo, c'est une très bonne chose.

Il devra, cependant, veiller à ce que dans tout cela, la souveraineté et la dignité de la RD. Congo soient préservées.

A bâtons rompus, l'ex-Speaker de la Majorité est revenu notamment, sur plusieurs sujets d'actualité. Il a passé au prisme de la critique, les affaires du sexegate du Kongo Central dont il parle d'un dénouement judiciaire encore à attendre, les enjeux du forum sur l'Electricité tenu dernièrement à Matadi, ainsi que sur bien des matières faisant l'objet d'un vif débat dans le microcosme politique. Globalement, Atundu est et demeure optimiste, quant à l'avenir de la RD. Congo.

Il affirme, enfin, que la coalition FCC-CACH pour autant qu'il détient les brides du pouvoir, en a la pleine responsabilité. D'où, la nécessité de la cimenter sur le socle du changement dans l'unité du pays.