Congo-Kinshasa: Léopards - Dieumerci Mbokani réapparaît plus de 2 ans après

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Christian Nsengi Biembe, a publié jeudi une liste de vingt-six Léopards convoqués dont l'emblématique Dieumerci Mbokani, en prévision de deux matches amicaux, respectivement : contre les Fennecs d'Algérie le 10 octobre à Blida et contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire, le 13 octobre dans la région parisienne.

Huit Léopards de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019 avec Jean Florent Ibenge Ikwange ne font pas partie de cette liste de Christian Nsengi Biembe. Certains sont soit blessés, d'autres sont en baisses, et d'autres encore ne répondent pas tout simplement à la philosophie tactique du nouvel entraîneur. Il s'agit de : gardien Ley Matampi (Al Ansar, ARS), les défenseurs Issama Mpeko (TP Mazembe), Bobo Ungenda (Agosto, ANG), et Shabani Djuma (Vita Club) ; les milieux de terrain Chadrac Akolo (Stuttgart, ALL), le capitaine Youssouf Mulumbu (Kilmarnock, ECO), et Trésor Mputu (TP Mazembe). Et, enfin, l'attaquant Meshack Elia (TP Mazembe) évadé en Europe.

A leur place, Nsengi Biembe veut apporter sa touche avec le retour de certains absents comme : Neeskens Kebano, Gaël Kakuta, Jordan Ikoko et Dieumerci Mbokani ainsi que des nouveaux venus comme Jackson Lunanga, Jackson Muleka et Gianneli Imbula.

Algérie-RDC : un match de mise à niveau

Le match contre l'Algérie sera une opposition d'un côté, entre le champion d'Afrique en titre, 4ème nation africaine au dernier classement mensuel de la Fédération internationale de football association (Fifa), et de l'autre côté, la RDC, 9ème nation qui a perdu environ 5 places. Le deuxième match, il est équilibré sur papier : RDC-CIV, 8ème et quart de finales à la Can, et respectivement 9ème et 10ème place dans le continent au classement Fifa. Les deux matches entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe pour le coup d'envoi de la campagne qualitative à la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, qui démarre au mois de novembre prochain.

Ci-dessous, la première liste de vingt-six Léopards.

Gardiens

MANDANDA PARFAIT (Charleroi/Belgique) ;

MOSSI ANTHONY (Chiasso FC/Suisse) ;

LUNANGA JACKSON (AS V. Club/Kinshasa).

Défenseurs :

BOTAKA JORDAN (St Trond/Belgique) ;

IKOKO JORDAN (Ludogorest/Bulgarie);

LUYINDAMA CHRISTIAN (Galatasaray/Turquie);

MOKE WILFRIED (Ankaraguçu/Turquie);

MUNDEKO KEVIN (TP Mazembe/RDC);

TISSERAND MARCEL (Wolfsburg/Allemagne);

MBEMBA CHANCEL (Porto FC/Portugal);

AVA DONGO (AS V.Club/Kinshasa);

MASUAKU ARTHUR (Westham/Angleterre);

NGONDA GLODY (Dijon FCO/France).

Milieux de terrain :

MAGHOMA JACQUES (Birmingham/Angleterre) ;

KAYEMBE EDO (Anderlecht/Belgique) ;

BOPE MERVEILLE (Standard de Liège/Belgique) ;

IMBULA GIANELLI (Lecce/Italie) ;

MOUTOUSSAMY SAMUEL (Nantes/France) ;

KAKUTA GAEL (Amiens FC/France) ;

MPOKU PAUL JOSE (Standard de Liège/Belgique) ;

KEBANO NEESKENS (Fulham/Angleterre).

Attaquants :

AKOLO CHADRACK (Amiens FC/France) ;

BOLASIE YANNICK (SC Sporting/Portugal) ;

MBOKANI DIEU MERCI (Royal Antwerp CF/Belgique) ;

BAKAMBU CEDRICK (Beijing Guon/Chine);

MULEKA JACKSON (TP Mazembe/RDC).