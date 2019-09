Angola: Le Président de la République regagne le pays

Luanda — Le Président de la République de l'Angola, João Lourenço, est rentré vendredi matin (27) à Luanda, en provenance de New York (États-Unis), où il a participé à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

À son arrivée à Luanda, João Lourenço, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a été reçu, à l'aéroport international "4 de Fevereiro", par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, le gouverneur de Luanda, Luther Rescova, des membres de l'exécutif et des hauts fonctionnaires de son cabinet.

S'exprimant mardi (24) lors de la plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Chef de l'État angolais a souligné les profondes réformes en cours dans le pays, qui visent à instaurer un État de droit démocratique, ainsi qu'à lutter contre la corruption et l'impunité.

Il a indiqué la promotion d'une culture de responsabilisation et de reddition de compte des fonctionnaires, la création d'un environnement des affaires plus attrayant pour les investissements privés nationaux et étrangers et, de ce fait, augmenter la production nationale de biens et services, comme étant d'autres résultats escomptés avec l'application de ces mesures.

À l'occasion, le président de la République, qui était le 17e homme d'État à prendre la parole devant la plus grande tribune politique du monde, a appelé à la fin de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui aurait de terribles conséquences pour l'économie mondiale.

L'homme d'État angolais a également appelé à la levée de l'embargo économique imposé à Cuba depuis des décennies, ce qui est injuste au regard du droit international.

Au siège de l'ONU, le Président Joao Lourenço a réitéré la nécessité d'augmenter le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier ceux de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

Durant son séjour à New York, João Lourenço a participé au Sommet sur le climat, au cours duquel les Chefs d'État du monde entier ont appelé à une course contre la montre pour faire face à la hausse de la température mondiale.

En marge du Sommet sur l'Action climatique, le Président angolais et neuf homologues africains ont évalué, avec la chancelière allemande Angela Merkel, la situation de la paix, de la sécurité et du développement de la région des Grands Lacs.

Il a également pris la parole devant le Conseil des Relations étrangères des États-Unis, où il a appelé à un investissement américain en Angola.

Le lendemain du discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a rencontré le chef de la Banque mondiale, David Malpass, ainsi que des représentants d'institutions bancaires et financières américaines de premier plan, des réunions qui avaient pour but de mobiliser des ressources et discuté du nouveau climat des affaires en Angola.

João Lourenço a également rencontré le responsable de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a garanti que son institution renforcerait le soutien de en Angola dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

A New York, l'homme d'État a accordé des interviews à la radio des Nations Unies, le Wall Street Journal, cette dernière comptant plus de 600 millions de lecteurs dans le monde, ainsi qu'à l'Angop, à la TPA, à la RNA et au Jornal de Angola.

L'Angola a été admis en tant que membre des Nations Unies en décembre 1976, lors de la 31e session de l'Assemblée générale, présidée par Hamilton Amerasinghe, de Sri Lanka.

Depuis son adhésion à l'ONU, l'Angola a été membre du Conseil de sécurité (2003-2004 et 2015-2016), membre non permanent du Conseil des droits de l'homme et du Conseil économique et social.