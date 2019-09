Madagascar: Natation - Gabriel Ramanantsoa dresse le bilan et vise un nouveau mandat

Gabriel Ramanantsoa vise un second mandat à la tête de la FMN.

Elu à la tête de la Fédération malgache de natation en 2015, Gabriel Ramanantsoa est candidat à sa propre succession à l'assemblée générale élective du 5 octobre à l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha.

Pendant presque 45 minutes, le Général Gabriel Ramanantsoa a dressé le bilan des quatre ans à la tête de la fédération malgache de natation. Il a fait le tour d'horizon des nombreuses réalisations, surtout de la bonne relation entre la Fédération malgache de natation (FMN) et la Fédération internationale de natation (FINA). Et les nouveaux matériels de marque OMEGA offerts par la FINA ont été présentés officiellement hier, dans les locaux de l'Académie Nationale des Sports. Il ne s'agit que de la première partie des matériels dont des chronos semi-automatiques, des tableaux électroniques et des plaques. Ces matériels permettront de connaitre en temps réel les résultats des nageurs comme dans les grandes compétitions internationales.

Ces dotations sont estimées à 145 millions d'ariary et seront utilisées à la piscine de l'ANS, en attendant la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le numéro Un de la natation malgache a rappelé que les nageurs malgaches n'ont jamais manqué les rendez-vous continentaux et mondiaux malgré le peu de moyen. « Nous remercions les parents des nageurs pour leur investissement personnel », a indiqué Gabriel Ramanantsoa qui est à jour de sa cotisation internationale. Madagascar abritera les championnats d'Afrique de la zone 4 en 2023. Une échéance qui se prépare dès maintenant si le clan malgache pense pulvériser les records. Le lieu reste à déterminer car il y a encore quatre ans pour la préparation, en attendant aussi les constructions de nombreux projets présidentiels.

La FMN tiendra une assemblée générale ordinaire pour la présentation des rapports moral, technique et financier avant la tenue de l'élection du samedi 5 octobre. Gabriel Ramanantsoa a annoncé officiellement qu'il va se porter candidat à cette élection pour la continuité. La participation des deux nouvelles ligues dont Haute-Matsiatra et Alaotra-Mangoro à l'élection, est encore incertaine en attendant l'avis du ministère de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, sept ligues régionales sont membres de la FMN à savoir Analamanga, Boeny, Vakinankaratra, Vatovavy-Fitovinany, Atsinanana, Haute-Matsiatra et Alaotra-Mangoro.