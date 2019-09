Madagascar: Ravinala Airports - Visite de chantier par le GEM

Les membres du GEM qui ont visité le futur terminal international de l'aéroport d'Ivato.

Une délégation composée d'une quarantaine de membres du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), conduite par sa présidente, Noro Andriamamonjiarison, a effectué une visite de chantier au futur terminal international de l'aéroport international d'Ivato qui est géré par Ravinala Airports. L'ouverture de ce terminal est prévue au début de l'année prochaine. Notons que le secteur aérien joue un rôle important en matière de développement du secteur touristique. En effet, 90% des visiteurs internationaux passent par les plateformes aéroportuaires.

Le ministère en charge du Tourisme prévoit d'atteindre un objectif de 500 000 touristes par an d'ici 2023. Ravinala Airports, qui est le gestionnaire des aéroports d'Antananarivo et de Nosy-Be, travaille en étroite collaboration avec l'Etat et les opérateurs économiques, afin d'assurer un développement économique du pays. En effet, ces efforts conjoints contribuent à améliorer un climat d'affaire attractif, compétitif et propice aux investissements, a-t-on évoqué. Et la création de ce nouveau terminal international fait partie des missions de Ravinala Airports. La gestion de cette concession a permis de créer plus de 1 000 emplois directs et indirects jusqu'à maintenant, a-t-on conclu.