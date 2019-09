Madagascar: Landy VolaFotsy - Ramaka rejoint le firmament

Tandis que la France pleure son ancien président, Le théâtre malgache vient de perdre une grosse pointure. « Nandalo Ramaka dia may ny tanàna » !

Mais cette fois-ci, il ne reviendra plus. Et c'est la compagnie Landy Volafotsy qui perd l'un de ses piliers. Ramahazomanana Jean Louis, Ramaka dans le milieu artistique, l'illustre conteur, l'acteur de théâtre et artiste pluridisciplinaire a rendu l'âme hier à l'âge de 71 ans.

Ayant fait ses armes aux côtés d'Odéam Rakoto et Lesth Andriambelo depuis les années 60, il a hissé haut le drapeau malgache en sillonnant de nombreux pays tant en Europe qu'au Canada. Avec Landy et ses complices de scène, il a partagé des contes malgaches à des milliers de personnes. Une personne remarquable et qui ne laisse personne indifférente tant par sa joie de vivre que par son talent. Sur les réseaux sociaux, les hommages fusent de partout.