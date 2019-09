Madagascar: Plateforme musicale - « No comment® bar » s'implante à Toamasina

Depuis le 7 septembre, Salazamay est le nouveau quartier de prédilection des noctambules.

Avec no comment® bar qui vient de s'ouvrir dans la ville du port, les jeunes artistes locaux disposent dorénavant d'une nouvelle plateforme. Selon les responsables, « la ville de Toamasina est prospère d'autant plus qu'il n'y a pas mal de bons artistes dans le coin. De plus, nous avons eu des demandes répétées de la part de certains de nos habitués à Tana, et l'occasion s'est présentée. Le concept de no comment® bar est toujours le même avec des concerts gratuits régulièrement et nous espérons de qualité en proposant d'autres types musicaux que ce nous entendons d'habitude dans les établissements. »

Evidemment, la programmation sera différente car le premier but est de mettre en avant les jeunes talents dans la localité. Comme dans la capitale, les artistes sont invités à profiter de la scène et d'une réelle visibilité. Toutefois, l'idée d'un no comment® bar à Toamasina est aussi de créer une synergie entre les deux régions et les deux scènes avec la programmation à Antananarivo, d'artistes de Toamasina et vice versa.