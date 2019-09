Cameroun: Football professionnel - Pas d'annulation de la saison 2018-2019 !

La controverse est née de la décision de la commission de recours de la Fecafoot d'annuler les décisions du conseil d'administration de la Ligue du 28 juin 2019 validant la saison écoulée.

Y a-t-il eu une saison blanche et sèche ? L'opinion sportive nationale reste divisée après la décision de la Commission de recours de la Fédération camerounaise du week-end. A la demande de New Stars de Douala, ladite commission a annulé les résolutions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun du 28 juin dernier. Des décisions parmi lesquelles figuraient celle validant la saison 2018-2019. En substance, la Commission de recours de la Fecafoot a sanctionné un vice de forme observé durant la tenue desdits travaux.

Il s'agit de la participation de Célestin Bombok, président de Cosmos du Mbam et d'Isaïe Ngale Nemangou, président d'Athletic club. Deux formations évoluant actuellement en championnat régional amateur. Ce qui constitue une violation de l'article 12 et 33 des statuts de la Ligue. Ceux-ci font partie des clubs professionnels régulièrement affiliés des membres de la Lfpc et déterminent le nombre d'administrateurs habilités à représenter les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais cette annulation des résolutions du conseil d'administration du 28 juin dernier n'entache en rien la saison 2018-2019 préalablement homologuée par la Commission d'homologation et de discipline de la Ligue. Homologation suivie de la validation par le conseil d'administration.

Or, la Ligue est présentement suspendue par la Fecafoot. Elle ne peut donc pas convoquer un nouveau conseil d'administration avec des membres ayant qualité à y prendre part pour procéder à la validation de la saison. Ainsi, il reviendra au Comité technique transitoire, agissant en lieu et place de la Lfpc, d'accomplir cette formalité. Et logiquement, les montées en Ligue 1 de Panthère, Canon et Bamboutos vont être entérinées. Idem les relégations en Ligue 2 de New Stars, Unisport et Pwd.