Cote d'Ivoire: Banque digitale - Des experts proposent des solutions contre la cybercriminalité

Les experts africains ont réfléchi, les 25 et 26 septembre, au cours d'un forum, sur les voies et moyens à explorer pour lutter contre ce fléau.

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli, pendant deux jours au Plateau, un forum sur la banque digitale et la cybercriminalité. Cette rencontre, organisée par la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers (Fapbef), et toute l'industrie bancaire de l'Uemoa, avait pour thème « Les enjeux du digital banking face aux défis de la cybercriminalité ». Elle a réuni plusieurs dizaines d'experts du système financier issus notamment du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire.

« Les services innovants et attractifs qu'offrent les banques aux clients font face à plusieurs menaces, dont le plus inquiétant et le plus important est la « cybercriminalité. Dans le domaine financier, c'est évidemment la crainte de détournements massifs, de vols de données ou d'atteintes majeures à la continuité d'activité des établissements qui préoccupent les banques, de même que les conséquences systémiques que pourraient avoir de telles attaques », a confié le président de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-ci), Guy Koizan, à l'ouverture des travaux.

La rencontre d'Abidjan vise à rechercher des solutions idoines pour lutter contre ce fléau d'une part et à examiner la relation banque-client, sous la pression d'internet et du digital d'autre part. Guy Koizan soutient que l'enjeu est majeur, car le secteur financier joue un rôle clé dans le fonctionnement de l'économie, au point que l'atteinte d'un établissement pourrait avoir des conséquences néfastes sur les opérations économiques courantes d'un pays entier.

Le professionnel du secteur bancaire a donc saisi cette occasion pour inviter les banques à renforcer leurs politiques de prévention des risques liés à la cybercriminalité. Il s'est, par ailleurs, félicité de l'intérêt croissant des populations depuis quelques années, pour les services bancaires. Et, avec les évolutions technologiques, fait-il remarquer, celles-ci sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis des banques. « La relation banque-clients est en permanence sous la pression des acteurs de l'Internet ».

D'où l'importance, selon lui, de mettre à la disposition des utilisateurs, des produits et services à coût réduit, c'est-à-dire des produits et des services plus intuitifs qui répondent directement aux attentes des clients. Pour le responsable Intégration du Gim Uemoa, Akanni Adou, les banques doivent promouvoir « la collaboration », elles doivent « travailler sur l'interopérabilité ».

Il a rappelé que le Gim Uemoa a « une responsabilité très forte puisqu'il est au cœur de l'activité monétique de la communauté bancaire de l'Uemoa ». Avec un « modèle unique, parce qu'il regroupe plusieurs pays et développe des services innovants pour les membres qui les proposent à leurs clients ».