Cote d'Ivoire: Fonds de développement touristique - Des détecteurs de métaux offerts pour sécuriser hôtels et maquis dans le N'Zi !

Sous la présidence du Ministre Siandou Fofana, le FDT a lancé une opération de remise de kits sécuritaires aux opérateurs du secteur, en marge de la visite d'Etat du Président Alassane Ouattara.

C'est un Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, tout-heureux de se retrouver à Dimbokro, capitale de la Région du N'Zi, à la faveur de la visite d'Etat de SEM Alassane Ouattara, qui a donné le top-départ de l'opération de remise de kits sécuritaires aux établissements de tourisme, de détentes et de loisirs. Il s'agit notamment de détecteurs de métaux et qui, par conséquence, repèrent et signalent aussi bien des armes à feu que blanches.

C'était le mercredi 25 septembre au complexe Mirabelle de la localité. Une opération qui a vu, tout aussi, le soutien de plusieurs membres du gouvernement ainsi que les dignitaires de la région au Ministre Siandou Fofana et aux opérateurs de la région, qui s'accordent tous à reconnaître l'essor de l'industrie touristique au rayonnement du pays. C'est pourquoi et à bon escient, le Ministre Siandou Fofana, a-t-il salué l'initiative du Fonds de développement touristique (FDT), sous la houlette de son président, Marcel N'Guettia. Qui a compris que l'activité touristique ne saurait prospérer dans un climat d'insécurité, de méfiance et de peur.

C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, les opérateurs, par le truchement du président de la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique (Fenitourci), Mamadou Diomandé, a salué les bonds qualitatifs et quantitatifs menés sous la férule du Ministre du Tourisme et des Loisirs et qui valent à la Côte d'Ivoire de compter parmi les grandes nations du tourisme mondial.

Ce n'est pas la Directrice régionale du Tourisme, Liliane Nzué, cheville ouvrière de la renaissance du potentiel touristique (et culturel) de l'ancienne boucle du cacao, qui ne se réjouira pas de tous les efforts consentis et les innovations entreprises par l'administration touristique pour faire du secteur le 3e pilier de l'économie ivoirienne.

Le détecteur de métaux est un appareil permettant de localiser n'importe quel objet composé de métal, même partiellement. Il fonctionne grâce au phénomène de l'induction électromagnétique. Graham Bell, l'inventeur du téléphone, fut le premier à avoir utilisé un détecteur de métaux.

Ce fort utile dispositif, mis en corrélation avec l'opération d'inspection et de contrôle des établissements de tourisme ainsi que de détente et de loisirs, qui devrait, sous peu, passer à la phase de répression, pour paraphraser Siandou Fofana, n'est que le bienvenu pour les opérateurs du secteur et notamment, ceux de la Région du N'Zi, dont l'aire géographique essaime d'orpailleurs clandestins prêts à tous pour faire prospérer leur illégale besogne.