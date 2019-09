Afrique de l'Ouest: 114e Conseil d'administration de la BOAD - 7 nouvelles opérations approuvées pour un montant total de 79, 808 milliards FCFA

Au terme du premier semestre de l'année 2019, 39 opérations ont été approuvées par le Conseil de la BOAD pour un montant total de 378,4 milliards de francs Cfa, portant ainsi le niveau global de ses engagements en faveur des Etats et du secteur privé de l'UEMOA à un montant de 5 689,3 milliards de francs Cfa pour 1 188 opérations, à en croire Christian Adovelande, président de la BOAD, par ailleurs principal orateur.

« Au regard du nombre de projets financés, je peux dire que notre institution a parcouru du chemin depuis le démarrage de ses activités. Elle s'est affirmée au fil de ces années comme un acteur de référence du financement du développement en Afrique et joue un rôle important dans le financement des économies des États de notre union », a affirmé M. Adovelande.

Malgré le niveau, avance-t-il, l'étendue et la diversité de leurs interventions, leur mission demeure d'actualité face aux défis qui se posent à la région et aux réponses qui y sont attendues. « Dans un contexte sécuritaire particulier pour un certain nombre de nos États membres, nous devons répondre à l'impérieuse nécessité de modernisation et de densification des infrastructures routières, de l'accès aux logements abordables pour le plus grand nombre, de la mise en place de dispositifs pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, de la sécurisation des productions et des revenus des agriculteurs (... ) Nous sommes attendus pour apporter des réponses concrètes dans le cadre des missions qui nous sont dévolues par nos statuts » a expliqué le premier responsable de la BOAD.

C'est fort de ces attentes que s'est tenue ladite session dont huit nouvelles opérations ont été soumises à l'attention de Conseil d'administration. Ainsi, les participants ont eu a examiné des projets touchant les secteurs des infrastructures, de l'éducation, de l'inclusion financière, du logement social, de l'énergie solaire, entre autres. Les administrateurs ont approuvé sept nouvelles opérations pour un montant total de 79, 808 milliards FCFA, dont 59,808 pour le financement de projets, 10 milliards de FCFA pour une avance globale spécialisée, et 10 milliards au titre d'une contre garantie partielle d'une facilité à court terme. Ces opérations portent à 5 769, 108 milliards FCFA, le cumul des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le début de ses activités. Des projets qui vont, aux dire du président de la Banque, "directement" impacter le quotidien des populations.

Par ailleurs, des notes d'informations relatives à l'appui à la digitalisation des Etats et à l'indemnisation des populations dans le cadre des projets financés par la BOAD ont été soumises aux participants pour avis. Aussi, le Conseil a approuvé la mise en place d'une subvention de la KfW à la Banque, destinée aux « prêts adaptés aux catastrophes naturelles (PACAN) ».