Sénégal: Derrière la tragédie du «joola», une seule vérité - Nous autres senegalais, sommes mortels

26 septembre 2002 -26 septembre 2019 ! 17 ans que le Sénégal vivait la grosse catastrophe maritime du monde avec le naufrage du bateau «Le Joola». Le journal Sud Quotidien sous la plume de Moussa Diop avait publié en 2002 un article qui est toujours d'actualité.

Au moment où notre pays commémore ce douloureux événement, nous le publions à nouveau pour nos lecteurs et nos internautes, pour rappeler le nécessaire combat que nous devons continuer à mener contre le laxisme, la légèreté, l'impunité et tant d'autres vices.

Paul Valéry l'avait répété, pour sortir de sa mémoire hantée, les atrocités de la guerre de 14. Nous, Sénégalais, le répétons pour dire, une fois n'est pas coutume, que la tragédie du Joola, même bien loin des affres et de la misère des tranchées de 14-18, est restée dans nos mémoires comme la preuve de nos propres faiblesses. Notre vulnérabilité. Malgré les apparences, le peuple est encore sous le choc du «tremblement de terre» du 26 septembre 2002. Quand, au matin de ce «jeudi noir», certains sont réveillés par le tintamarre des radios, par des journalistes affolés et sans armes, n'ayant plus de voix pour crier le désarroi, le mal était déjà fait. Le destin venait de frapper un peuple. Et comme tous les humains, les Sénégalais venaient de vérifier la célèbre boutade de Socrate. «Nous sommes mortels». Parce qu'humains. Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2002, aux environs de 23 heures, le bateau sénégalais, Le Joola, faisait naufrage au large des côtes gambiennes. «L'Amérique a eu son 11 septembre. Le Sénégal a lui aussi son 26 septembre. Comme naguère le Titanic, Le Joola aura traversé la mer, pour un dernier voyage, qui fera date dans les mémoires.

Hélas, il n'arrivera pas cette fois», écrivait Mame Ali Konté dans ces mêmes colonnes. La tragédie ! La catastrophe ! Le drame ! Le sinistre ! Douleur, angoisse, émotion, mélancolie et stupeur se sont mêlées. Rien n'a manqué pour qualifier cet accident inédit dans l'histoire du Sénégal. Au contraire, jusqu'ici, tous les mots ont semblé faibles pour traduire l'événement qui a frappé la nation dans sa chair et pour signifier le profond émoi qui s'est emparé de tout un peuple. L'ampleur de la crise et l'onde de choc qu'il a suscitée ont été inouïes, et notre peuple qui était loin d'être préparé à ce genre d'épreuve, s'interroge encore. L'irréparable venait d'être commis. C'est là, une des pages malheureuses qui, comme les événements heureux, rythment aussi la marche d'une nation. Aussi, un contexte dans lequel, le doute doit susciter interrogation, autocritique et remise en question profonde. Un contexte qui rappelle, à bien des égards, les avertissements de Paul Valéry, qui, face à une Europe malade de sa crise morale et menacée par son bellicisme poussé à l'extrême, tirait la sonnette d'alarme. «Nous autres Civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Savoir et devoir, vous êtes donc suspects», disait-il en 1919 dans «La crise de l'Esprit».

Pour le penseur français, les civilisations antiques de Grèce, de Rome, de Persépolis et de Suse ont disparu à cause de la guerre. Au risque de trahir la pensée de Valéry, son invite ne pourrait nullement s'avérer superflue et reste d'une brûlante actualité dans un monde où les civilisations muent profondément. Nous devrions aussi méditer cela. Notre civilisation risque de «disparaître». Comme les autres. Sauf qu'ici, notre ennemi n'est ni la guerre, ni un bellicisme fondant nos rapports avec quelque voisin, comme ce fut le cas en Europe de l'entre deux-Guerres.

Notre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est quelque part aussi, notre Laxisme inacceptable, le «Masla» et le «Garawoul», défauts congénitaux et conceptions suicidaires dans un monde qui s'organise autrement. Au risque de paraphraser l'ex-ministre de la Culture, Amadou Tidiane Wane, l'on ne peut manquer de s'interroger après coup, sur le drame du 26 septembre. La crise du Joola n'est-elle d'ailleurs pas l'expression d'une civilisation en danger, les symptômes d'une société malade de son comportement, et, qui dérive fatalement vers les ténèbres de l'insouciance et de l'Incivisme ?

Dans un monde globalisé, où tout se traduit en termes de productivité et de rentabilité, c'est moins les menaces de guerre tant redoutée par Paul Valéry qui feraient disparaître des civilisations, que l'incapacité d'une société à suivre le rythme imprimé par la globalisation. Parce que ses modes de fonctionnement ne s'adaptent pas à la marche du monde. Là-dessus, Le Joola n'est ni un acte isolé, accidentellement survenu, ni un épiphénomène. Mais bien le condensé d'une somme de vices aux antipodes des exigences du monde moderne. Incontestablement, notre pays est comme assis sur un volcan. Le magma de ce volcan, qui a du reste pété plusieurs fois, c'est notre laxisme, notre légèreté, notre posture irrévérencieuse envers les institutions, les normes et les règles de conduites les plus banales.

LE SACRE DE L'INCIVISME

Après l'explosion d'un camion d'ammoniac en 1992, le déraillement du train du Grand Magal de Touba, en 2000, le déversement de la cargaison d'un autre train d'acide sulfurique à Thiaroye Oryx, en 2001, le naufrage du 26 septembre 2002 est une autre éruption du même volcan. Scénario apocalyptique ! Et elle risque de ne pas être la dernière. «Le Feu, la prochaine fois», prédisait Babacar Touré dans un récent éditorial. Halte à la série noire ! Il est temps de prévoir, toujours prévoir, beaucoup prévoir. Le «Ngor», le «Mougne», la «Kersa» et la «Téranga» dont nous nous targuons, perdent inexorablement leur contenu et ne deviennent en réalité que des fonctions de façade. Les vertus que nous croyions cardinales et caractéristiques évidentes de notre société sont en train de se diluer dans un torrent de vices, qui tel un flot boueux, embourbe les mécanismes de régulation sociale. Mais, «l'évidence est une qualité de surface», disait Cheikh Hamidou Kane, dans «L'Aventure ambiguë».

Notre société est malade. Sa pathologie visiblement diagnostiquée. Et les acteurs sociaux ont fini de faire le constat. Ayons maintenant le courage de le dire et administrons lui les remèdes adaptés. Tel un navire traînant une avarie, elle doit aller en cale sèche. Elle a besoin d'un carénage. Tout indiquait que Le Joola serait ce déclic auquel le Président de la République s'attendait, en appelant à l'introspection, à l'occasion de son message à la nation, après le drame du 26 septembre. Une introspection qui devrait même aboutir à une sorte de révolution culturelle qui s'organiserait autour d'une nécessaire évolution des mentalités. Trois mois après la tragédie du Joola, les signes du laxisme, de l'impunité et de la légèreté sont encore visibles. Nous avons encore, immanquablement et fatalement un rendez-vous permanent avec le risque. Il n'est plus seulement potentiel. Il est réel. Et il s'affirme de jour en jour.

UN JOOLA, DEUX JOOLA... LE MAL EST EN NOUS

Surréalisme ! Catastrophes et drames en puissance. Le surnombre dans les transports en commun continue de plus belle. Des édifices mal construits, parce que ne respectant aucune norme urbanistique, s'effondrent. Les accidents de la circulation allongent leur décompte macabre. Les rues et les espaces publics sont l'objet d'un encombrement sans commune mesure. Les marchés sont ravagés par les incendies. Bien d'autres comportements traduisent proprement la problématique de notre mentalité «rurbaine». L'incivisme est cultivé par des lobbies. La sanction de l'impunité devient l'exception et non la règle. Derrière la liste trop longue des catastrophes en tout genre, c'est le Sénégalais qui est interpellé.

Société civile, citoyen anonyme comme gouvernement, chacun doit mettre la main à la pâte. Nulle entité sociale, nulle autorité, nul citoyen ne doit se dérober. C'est une question de vie ou de mort. Nous sommes tous «dans le coup». Le mal provient de chacun de nous. Chacun de nous doit le combattre d'abord à son niveau, pour peu qu'il accepte de se remettre en question. «La pensée et la pratique révolutionnaire ne peuvent pas, sous peine d'autodestruction, séparer la politique révolutionnaire de la culture révolutionnaire. Il est devenu tout à fait impossible de traiter théoriquement et pratiquement comme des choses étrangères la révolution sociale et la révolution culturelle», soulignait le penseur français Raymond Ledrut.

A LA NATION DE RELEVER ENFIN LA TETE

Il faudrait que la nation tout entière prenne le flambeau. Sous ce rapport, il semble évident que le seul combat qui vaille aujourd'hui est celui qui permette d'éviter un autre naufrage. Puisque la répétition est une vertu pédagogique, il faut le redire avec force, c'est le combat de la lutte contre le laxisme, la légèreté, l'impunité et tant d'autres vices. Ce combat qui permette à notre peuple de faire des bonds qualitatifs. Quelques empêtrées dans les cabines qu'elles soient, au fond de l'océan, ou sous terre, nous pourrions alors concéder à Jean Giraudoux que le combat des victimes ne saurait rester vain. Avec lui, nous dirons ces mots, «Vous qui ne nous entendez pas, qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège.

On distingue les morts vainqueurs par une cocarde, les vivants vainqueurs ont leur vraie cocarde. Ce sont leurs yeux». (« Discours aux morts », dans «La guerre de Troie n'aura pas lieu».) C'est bien à tout cela que devrait servir le Joola pour que les victimes reposent en paix. Tels des guerriers tombés au champ de bataille, elles ont engagé la guerre au prix du sacrifice suprême. Si tant est que notre devoir est de «positiver» leur sacrifice, en tirant du drame du 26 septembre les bonnes conclusions, notre credo serait alors de combattre les racines du mal ayant conduit à la tragédie du Joola.