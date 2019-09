Sénégal: Exposition « l'émergence de la campagne chinoise a travers le développement» - Trait d'union entre le pays et la Chine

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a présidé hier, jeudi 26 septembre, le vernissage de l'exposition intitulée « L'émergence de la campagne chinoise à travers le développement ». Cette exposition qui est à voir jusqu'au 26 novembre prochain, est organisée en collaboration avec l'Académie des Beaux-arts de l'université de Shanghai.

Au Musée des civilisations noires, des villages chinois sont représentés sur des tableaux et des toiles. Il s'agit d'une exposition intitulée « L'émergence de la campagne chinoise à travers le développement » qui est à voir jusqu'au 26 novembre prochain. Elle est organisée en collaboration avec l'académie des Beaux-arts de l'université de Shanghai, en prélude à la prochaine exposition célébrant le premier anniversaire du Musée des civilisations noires prévue le 6 décembre prochain. « Cette exposition est organisée pour présenter la transformation industrielle, sociale, historique et culturelle des villages chinois. Bien que la Chine et le Sénégal soient éloignés l'une de l'autre, nous avons une histoire ressemblante et nous sommes confrontés à des défis communs d'urbanisation », a fait savoir le directeur de l'académie des Beaux-arts de l'université de Shanghai, Duan Yong lors du vernissage de l'exposition hier, jeudi 26 septembre. Mieux, dit-il, « j'espère qu'à travers l'exposition, les dialogues et les échanges entre la Chine et le Sénégal et entre la Chine et l'Afrique pourraient se renforcer ».

Le directeur de l'académie des Beaux-arts de l'université de Shanghai souhait également le renforcement de la coopération entre les universités chinoises et les organisations artistiques et culturelles du Sénégal dans le domaine de l'éducation et la création artistique. Le projet de coopération vise ainsi à mettre en évidence les moyens innovants permettant de tirer davantage partie de l'art et de la culture pour le développement des zones rurales. « C'est avec un intérêt particulier que nous allons découvrir les transformations des campagnes chinoises et leur émergence en tant que piliers du développement. Que la seconde puissance économique mondiale ait pu conduire son émergence en préservant ses campagnes, dont elle a assuré le développement, est un exemple qui peut nous inspirer même si nous n'avons pas vocation à le dupliquer », a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

Poursuivant son propos, il ajoutera : « la République populaire de Chine a pu se développer et développer ses campagnes en préservant sa culture. Nous pouvons aussi le faire et c'est pour moi le principal message de cette exposition organisée par l'académie des Beaux-arts de Shanghai et le musée des civilisations noires ». La Chine et le Sénégal coopèrent ainsi davantage en utilisant les ressources de toutes les parties pour montrer le rôle pacifique de l'art dans l'amélioration des relations entre les villes et les campagnes. Le vernissage a vu la présence d'une forte délégation chinoise ainsi que l'ambassadeur de la Chine au Sénégal.