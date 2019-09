Sénégal: Développement des infrastructures routières et ferroviaires - Le club des investisseurs demande à l'Etat de «parrainer» la préference nationale

Le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement a organisé avec le Club des investisseurs hier, jeudi 26 septembre, un l'atelier de partage sur les projets majeurs d'infrastructures et de services de transport en recherche de financements et de partenaires stratégiques.

Réclamant toujours l'implication du privé sénégalais dans l'exécution des projets publics, le Club des investisseurs sénégalais demande à l'Etat de faire une sorte de préférence nationale.

L'Etat doit aider le secteur privé national à être plus fort. Il doit faire une sorte de préférence nationale. C'est du moins l'avis du président du club des investisseurs Abdourahmane Diouf. II s'exprimait hier, jeudi 26 septembre lors de l'atelier de partage sur les projets majeurs d'infrastructures et de services de transport en recherche de financements et de partenaires stratégiques, organisé par le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement avec le Club des investisseurs sénégalais. «Notre faiblesse principale pour le moment, c'est de n'avoir pas été toujours présent dans la création des infrastructures sénégalaises, parce que d'habitude, il arrive à travers le code des marchés publics par exemple qu'on mette un certain nombre de conditionnalités qui font que malgré notre volonté, malgré notre expertise et notre expérience, nous ne pouvons pas exécuter certains marchés.

C'est là où l'Etat doit devenir un partenaire», a-t-il déploré Soulevant la problématique de la définition d'une entreprise sénégalaise, Abdourahmane Diouf indique : «si vous êtes l'Etat du Sénégal, élu par les populations sénégalaises. Vous créez des infrastructures. Vous faites des appels d'offre à propos desquels ceux qui viennent répondre sont une entreprise de droit sénégalais mais avec des capitaux et une direction étrangère. Vous n'êtes pas en train d'aider les Sénégalais. Vous êtes en train d'aider des sociétés de droit sénégalais à travers des étrangers plus ou moins encagoulés», se désolet-il. Selon lui, la préférence doit faire en sorte que l'Etat du Sénégal travaille avec son secteur privé national. Car souligne-t-il, «c'est l'Etat qui a la capacité de changer le contenu du code des marchés pour pouvoir attribuer à ses champions nationaux une part importante».

«Aujourd'hui, les statistiques seraient autour de 33%. C'est très peu. Le secteur privé national doit être majoritaire dans l'octroi des marchés au Sénégal. S'il y a des conditionnalités importantes qui nous empêchent d'accéder aux marchés, c'est à l'Etat de nous aider du point de vue financier et du point de vue de la loi pour y arriver», a-t-il lancé.

Pour sa part, le Ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement Omar Youm a soutenu que le secteur privé national est bien impliqué dans les travaux d'infrastructures. Toutefois, il admet que l'Etat peut améliorer leur implication pour rendre notre croissance plus forte, plus dynamique et plus inclusive. «Je pense que c'est un premier jalon qui est posé pour leur donner plus de place dans cet élan de construction de notre pays», a-t-il laissé entendre.