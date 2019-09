Sénégal: An 17 du naufrage le Joola - La lancinante question de la prise en charge des orphelins

600 orphelins déclarés pupilles de la nation sur les 1900, les familles des victimes du Joola réclament la rétroactivité du décret.

Comme s'ils étaient victimes du décret d'application de la loi sur les pupilles de la nation, les orphelin du «Joola» interpellent les autorités et réclament la rétroactivité de ce texte pris 2011; soit environ 5 ans après le vote de la loi en 2006. Une question qui a été soulevée, hier jeudi, au cours de la 17e commémoration du naufrage du Joola, du nom du navire qui a coulé le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Ils sont aujourd'hui 600 orphelins déclarés pupilles de la nation, sur les 1900 orphelins recensés au lendemain de ce naufrage. Une prise en charge des orphelins au cœur des préoccupations de cet an 17 du naufrage du Joola. Un nombre d'enfants orphelins déclarés pupilles bien en deçà des espérances des familles qui interpellent les autorités sur cette question, parmi les veilles doléances de l'Association nationale des familles de victimes du Joola (ANFV/Joola).

Le premier recensement au démarrage avait porté le nombre à 1900 enfants orphelins, mais l'application du décret l'a fait chuter jusqu'à seulement 900 pris en compte. Ce nombre est en baisse d'abord parce que certains de ses orphelins ont atteint l'âge de la majorité. Et ensuite beaucoup d'entre eux ont été laissés en rade par le décret entré en vigueur en 2011, excluant certains qui ont dépassé l'âge. Une bataille pour la prise en charge de ces orphelins que mènent depuis les membres de l'ANFV/Joola qui ne cessent de réclamer une rétroactivité du décret d'application. «Nous voulons que l'Etat respecte le caractère expressément rétroactif de la loi. Plus d'un millier d'enfants orphelins laissés en rade à cause de ce décret, nous estimons que le décret ne peut pas être au-dessus de la loi qui est clair à ce sujet... », martèle le chargé des affaires juridiques de l'association, Eli Diatta, qui estime que ces orphelins souffrent depuis 18 ans.

Des familles de victimes qui se réjouissent tout de même de la prise en charge de ces enfants pupilles de la nation qui est totale, selon Boubacar Ba, le porte-parole de l'association qui, à l'image de la quasi-totalité des familles des victimes, salue également la hausse de l'allocation attribuée aux pupilles. Une allocation qui passe de 20.000 francs à 30.000 francs CFA. Au-delà de cela, chaque année, l'Office nationale des pupilles de la nation récompense les meilleurs élèves des classes de Troisième et de Terminale.

Et, la plus grande satisfaction est venue de la performance d'un enfant pupille qui a réussi au BAC et qui est allé poursuivre ses études en droit au Canada, où il a été couronné comme meilleur étudiant de sa promotion. Un honneur pour les familles de victimes du Joola qui ont dépoussiéré ce dossier des pupilles de la nation cette année, au cours des 17 ans commémorant le naufrage du «Joola».

La prise en charge des orphelins, une préoccupation des familles des victimes qui, avec l'ensemble des populations, ont rendu hommage, hier jeudi, aux 1863 victimes officiellement recensées dans le naufrage du «Joola», la plus grande tragédie maritime survenue le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes.

ZIGUINCHOR - FACE AUX MINISTRES SIDIKI KABA, AUGUSTIN TINE, AMINATA ASSOME DIATTA, ABDOULAYE DIOP : Les familles de victimes dépoussièrent les vieilles doléances

La cérémonie officielle de la commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola a eu lieu, hier jeudi, au port de Ziguinchor. La délégation, conduite par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, accompagné du directeur du Cabinet du président de la République, Augustin Tine, du ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, de celui de la Culture, Abdoulaye Diop, de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye et Benoît Sambou de la commission nationale du dialogue des territoires, Après l'accueil à l'aéroport par le gouverneur de la région, Guedji Diouf, et le maire de la ville Abdoulaye Baldé, et d'autres personnalités, elle s'est rendue au cimetière de Kantène pour le dépôt de gerbes de fleurs. Ici, le représentant de l'évêque, Edmond Sagna et l'imam ratib de Ziguinchor, Chérif Ismaïla Aïdara, ont dirigé les prières. C'est après que la délégation s'est rendue au port de Ziguinchor pour la cérémonie officielle, en présence des familles des victimes. Tour à tour, les orphelins qui ont fait la particularité de la manifestation pour avoir pris la parole, des membres des familles de victimes, et des officiels, se sont succédé au podium. Mieux les premiers les orphelins et les familles de victimes ont dépoussiéré les mêmes doléances qui sont répétées: il s'agit essentiellement du renflouement du bateau pour permettre aux familles de faire enfin le deuil, la situation des pupilles de la nation. La rencontré a été clôturé par la remise de distinctions à des personnalités pour leur soutien aux victimes.

«C'EST A TRAVERS LES DURES EPREUVES QUE LES GRANDES NATIONS SE CONSTRUISENT»

Pour Sidiki Kaba qui a conduit la délégation officielle, la tragédie du Joola doit inspirer des valeurs de solidarité et de citoyenneté. Mieux, ajoute le ministre des Forces Armées, «c'est à travers les dures épreuves que les grandes nations se construisent».