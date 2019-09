Sénégal: Stratégie nationale d'équité et défis de statistiques de genre - L'Onp et ses partenaires jouent leur partition

L'Observatoire national de la parité (Onp) et l'Ambassade du Royaume d'Espagne ont procédé au lancement du Programme d'appui aux producteurs et utilisateurs de statistiques de genre ( Papusg).

A l'issue de cet atelier tenu à Dakar hier, jeudi 26 septembre, les acteurs ont posé leur diagnostic sur l'enquête réalisée par l'ANSD et qui vise la problématique de la production et la diffusion de l'information statistique en général. Et pour lever cette contrainte, le Royaume d'Espagne a financé le présent programme qui s'étale sur une durée de trois ans avec une ardoise financière de 518. 550. 000 F CFA et qui sera déroulé dans les régions de Kolda, Sédhiou , Kaolack et Saint-Louis.

Le Sénégal à l'instar de la communauté internationale, est engagé pour l'atteinte à l'horizon 2030 des objectifs de Développement Durable (DDD) dont la toile de fond vise l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Pour matérialiser cette perspective, le programme d'Appui aux producteurs et Utilisateurs de Statistiques de Genre compte contribuer à la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent et la Stratégie nationale d'équité et égalité de genre en misant sur la sensibilisation sur les jeux et les défis des statistiques de genre, le renforcement de capacités techniques des cibles en vue de la production de statistiques désagrégées selon le sexe et leur utilisation adéquate dans le cadre de leurs missions respectives. Mieux, l'intervention de ce programme est axé sur deux leviers que sont : la prise en compte du genre dans la planification et le programme budgétaire ( niveau central , déconcentré et décentralisé) et le soutien de technique et matériel à l'ONP afin de lui permettre , conformément à ses missions, de consolider les acquis en matière d'égalité Femmes-Hommes.

Pour autant, la présidente de l'Observatoire National de Parité, Madame Fatou Diop, déclarera : « Les statistiques de genre constituent un important apport à la planification et à la mise en place de politiques et programmes favorables à l'égalité, à terme et aussi à un meilleur suivi et évaluation des politiques et programmes publics ». Avant d'ajouter devant un parterre de membres de leur mouvement : « Il faut pour cela un système statistique national efficace permettant de bien orienter les décideurs politiques pour la mise en œuvre des ODD, notamment l'ODD 5 relative à l'automatisation des femmes et des filles et à l'égalité des sexes »..

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal, Alberto Antonio Virella Gomes, trouve ce partenariat entre les deux pays bénéfique. Dans la foulée, il a précisé que ce projet entre en droite ligne avec le Plan Sénégal Emergent. Non sans manquer de souligner : «le 16 septembre passé, j'ai signé avec le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, un programme pour une enveloppe financière de 84 milliards de F CFA pour toutes les activités... qui sont alignées avec le Plan Sénégal Emergent. Le genre, c'est une politique transversale».