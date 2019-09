Sénégal: Mamadou Saliou Diallo, DG de l'office national des pupilles de la nation - «L'office ne peut pas prendre de l'argent et le donner aux gens comme ça»

«Actuellement, nous avons en charge 853 pupilles de la nation dont 722 qui sont du bateau Le Joola; le reste, ce sont les pupilles des fonctionnaires, des militaires et gendarmes qui sont décédés.

Il y a également 50 pupilles du chavirement de la pirogue de Bétenti et également certains cas, comme le cas de l'enfant de Fallou Sène, le cas des enfants de Mamadou Diop et de Malick Ba qui ont aussi été déclaré pupilles de la nation. Notre action est beaucoup plus focalisée sur l'éducation et la formation. Et, dans ces cas-là, nous avons des partenariats que nous nouons avec des établissements privés mais également des structures étatiques. Nous les accompagnons également sur le plan sanitaire.

Par exemple, les pupilles de Ziguinchor et de Saint-Louis sont dans des mutuelles de santé où c'est l'office qui prend en charge la cotisation annuelle, du mois. A Dakar également, nous sommes en négociation avec les IPM (Institutions de prévoyance maladie, ndlr) pour prendre en charge toutes les pupilles de Dakar.

D'autre part, s'il y a un pupille qui a un problème sanitaire un peu grave où la famille ou bien la mutuelle, parce que certaines mutuelles ne prennent pas en charge certaines maladies, dans ce cas-là, c'est l'office qui vient accompagner la famille pour que l'enfant là puisse quand-même bénéficier du traitement nécessaire. On prend les pupilles pour une formation, on les encourage à faire une formation diplomante», a expliqué Mamadou Saliou Diallo, directeur général de l'Office national des pupilles de la nation, sur Sud Fm.

Revenant sur le cas d'une pupille habitant à Fass Mbao qui dit avoir obtenu son décret peut être 6 mois avant ses 18 ans, synonyme de l'arrêt des allocations à elle octroyées, il précise que le reste des mois a été complété en prenant en charge la formation de cette dernière. «Maintenant le suivi qui reste, nous l'avons accompagné pour sa formation professionnelle, c'est nous qui avons payé pour sa formation professionnelle. Quand elle a terminé sa formation professionnelle, c'est nous qui lui avons acheté sa machine pour qu'elle puisse travailler.

Il faut que les gens sachent que l'office ne peut pas prendre de l'argent et le donner aux gens comme ça. Maintenant, si elle a un projet bancable, si on soumet ça à la DER (Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, ndlr) qui est une structure étatique, nécessairement ils vont l'accompagner. Et, en ce moment, elle va travailler et rembourser.»