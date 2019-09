Angola: Commémoration de la Journée mondiale du tourisme

Luanda — On célèbre ce vendredi Journée mondiale du tourisme, instituée en 1980 par l'Organisation mondiale du tourisme (OMC), à l'occasion de l'anniversaire de l'adoption de ses statuts, le 27 septembre 1970.

L'objectif de cette date est de promouvoir la connaissance de la communauté internationale sur l'importance du tourisme et de ses valeurs sociales, culturelles, économiques et politiques, tout en prenant en compte les impacts de l'activité et en soulignant l'importance de la résolution des problèmes liés à l'égalité sociale.

Considéré comme l'un des plus importants secteurs économiques du monde, le tourisme revêt une importance vitale pour l'économie de nombreux pays, qui constituent un élément essentiel de leur croissance et de leur développement économiques.

Etant un secteur à forte croissance, le tourisme présente non seulement des avantages économiques, mais joue également un rôle essentiel dans la promotion de la culture, de la langue et des coutumes d'un pays, d'un peuple ou d'une population.

Pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme cette année, l'OMC a choisi comme devise «Tourisme et emploi: un meilleur avenir pour tous».

Selon l'OMC, les voyages internationaux sur la planète ont augmenté de 6% en 2018, passant contre les 4% à 5% en 2017, soit 1,4 milliard d'arrivées, ce qui fait de 2018 la deuxième année la plus forte depuis 2010.

Des problèmes tels que la forte croissance économique, des tarifs aériens plus abordables, des mises à niveau technologiques, de nouveaux modèles commerciaux et la facilitation des visas dans le monde entier ont accéléré cette hausse ces dernières années.

Le Moyen-Orient (+ 10%), l'Afrique (+ 7%), l'Asie, le Pacifique et l'Europe (+ 6% chacun) ont dominé la croissance en 2018. Les débarquements dans les Amériques ont été inférieurs à la moyenne mondiale, avec une augmentation de 3%.

«La croissance du tourisme ces dernières années confirme que le secteur est aujourd'hui l'un des principaux moteurs du développement économique. Il est de notre responsabilité de la gérer de manière durable et de traduire cette expansion en avantages réels pour tous les pays, en particulier pour toutes les communautés locales, en créant des opportunités d'emploi et de l'entrepreneuriat, sans laisser personne pour compte ", indique le secrétaire général de l'OMC, Zurab Pololikashvili.

Les dix pays les plus visités en 2018 comprennent la France, l'Espagne, les États-Unis, la Chine, l'Italie, le Mexique, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Allemagne et la Thaïlande.

«Nous avons le plaisir de proposer aux investisseurs présents à ce forum de relever le défi de découvrir les énormes possibilités de développement d'affaires de tourisme en Angola, fondées sur la diversité des ressources naturelles telles que Okavango-Zambeze, une région riche en faune et en biodiversité, importants pour l'écotourisme, ainsi que les immenses parcs naturels de Yona, Quissama, Lumeje-Cameia, les chutes de Calandula, les roches noires de Pungo à Ndongo, la cascade de Binga, les ruines de Kulumbimbi et le musée des rois du Kongo, MBanza Kongo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée de la culture Tchokwe à Dundo, les peintures rupestres Tchitundo-hulo, nos belles plages attendent des investissements de chaînes internationales d'hôtels et similaires », a-t-il ajouté.

Le secteur touristique angolais compte 28 462 chambres, dont 14 888 chambres d'hôtel et 14 374 autres types d'hébergement.

Il existe 1 771 projets hôteliers dans le pays, 5 829 restaurants et similaires, ainsi que 317 agences de voyages.

Les plages sont d'excellentes attractions touristiques, avec 1 650 kilomètres de côtes, où d'innombrables rivières à fort débit se jettent dans de vastes estuaires où, au fil du temps, elles déposent des sédiments entraînés par leurs eaux. Cela a conduit à la formation de plusieurs îles et baies, où se trouvent les meilleures plages de l'Angola.

Le climat du pays permet aux plages d'être fréquentées toute l'année. Cependant, c'est pendant la saison chaude que la demande est la plus forte, ce qui devient très populaire auprès des habitants et des touristes qui visitent la région chaque année.