Angola: Le Gouvernement a investi 60 millions USD dans le déminage

Huambo — Le gouvernement angolais a investi 60 millions USD au cours des dernières années dans le processus de déminage du pays afin de mettre un terme aux mines antipersonnel, a annoncé vendredi, à Huambo, la ministre d'Etat aux affaires sociales, Carolina Cerqueira.

S'adressant à la presse, à l'occasion de la visite du prince Harry en Angola, la gouvernante a déclaré que, parallèlement à ces investissements, l'Exécutif angolais avait également développé une coopération internationale avec le mouvement anti-mines.

Dans ce contexte, Carolina Cerqueira a ajouté que les autorités angolaises considéraient la visite du prince Harry comme un élan aux efforts de déminage dans le pays, alors que l'Angola et le Royaume-Uni entretiennent d'excellentes relations de coopération, incarnées par le principe de solidarité et de compréhension mutuelle.

"Sur les traces de sa mère, la princesse Diana, qui était également en Angola en janvier 1997, le duc de Sussex constatera sur le terrain ce qu'est l'Angola après la guerre, le conflit armé qui a miné les camps, a affaibli les familles et entraîné la destruction de l'infrastructure, mais avec une image moderne et un processus de reconstruction et de concorde », a-t-elle indiqué.

« L'Angola est aujourd'hui un pays de référence en Afrique et dans le monde, par la façon dont le processus de réconciliation est développé, raison pour laquelle le Prince Harry réaffirme l'engagement de la Maison royale à mettre fin aux mines antipersonnel avec solidarité le progrès et le bien-être et le développement de l'Angola », a souligné Carolina Cerqueira.

Les données officielles de l'organisation non gouvernementale britannique "The HALO Trust", l'un des principaux opérateurs dans ce domaine, font état de l'enlèvement et de la destruction, au cours des 25 dernières années, de 99 000 mines différentes sur le territoire angolais, qui souhaite s'affranchir de ces dispositifs explosifs d'ici 2025.

Depuis l'installation de HALO Trust à Huambo en 1994, l'organisation a également procédé à l'enlèvement et à la destruction de 85 000 objets, dont 670 champs désactivés, ce qui représente 25 millions de mètres de terrains nettoyés ou éclairés et 5 000 kilomètres d'autoroutes libres de mines et autres engins explosifs.

À l'époque, l'organisation employait 400 travailleurs angolais, y compris des sapeurs et du personnel administratif, et attend des fonds britanniques, japonais et américains pour clarifier 1 200 champs de mines dans le pays, principalement dans les provinces de Huambo (bureaux de la Hallo Trust), Bié, Benguela, Cuanza Sul et Cuando Cubango.

Le processus de déminage en Angola a été renforcé en janvier 1997 par la visite de la princesse Diana en tant que volontaire de la Croix-Rouge internationale, à l'occasion de laquelle elle a rendu visite à des victimes de mines, au centre de réadaptation physique et à l'unité de production des prothèses.

Les relations de coopération entre l'Angola et le Royaume-Uni sont fondées sur l'accord général de coopération signé en 1986. Dès lors, d'autres instruments juridiques ont été signés.

Le 25 novembre 2015, à Luanda, la Chambre de commerce Angola-Royaume-Uni a été créée dans le but d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays et de créer un environnement commercial propice à l'établissement de partenariats mutuellement avantageux.