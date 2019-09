Angola: Le prince Harry arrive à Huambo

Huambo — Le prince Harry est arrivé vendredi dans la province de Huambo pour une visite de travail de quelques heures dans le cadre de son soutien aux activités de déminage en Angola.

À l'aéroport Albano Machado, le deuxième et dernier fils de la princesse Diana (l'autre est le prince William, duc de Cambridge), qui avait également visité cette région en janvier 1997, a été reçu par la ministre d'État Carolina Cerqueira et la gouverneure de la provincial, Joana Lina.

Étaient également présents des diplomates angolais et britanniques, ainsi que des représentants de la société civile, entre autres personnalités. Le prince a été accueilli avec des manifestations culturelles par le groupe Katiavala do Bailundo, avec son exposition sur Olundongo, et par la chorale de l'église méthodiste. Dans cette région, l'une des plus touchées par le conflit armé qui a pris fin en 2002, le duc de Sussex sera informé des progrès du processus de déminage et de l'action des autorités angolaises et des partenaires internationaux visant à soutenir la récupération des victimes des mines.

Dans ce contexte, il aura une réunion de travail avec des entités faisant partie du Système national de santé, qui comptent également sur le soutien de son pays. Le processus de déminage en Angola a atteint son apogée avec la visite dans le pays en 1997 de la princesse Diana, également connue sous le nom de «princesse du Peuple». Dans le plateau central de l'Angola, le centre de réadaptation physique, créé en 1979, est le premier du genre dans le pays.

Il a la capacité d'admettre 25 patients souffrant d'accidents cardiovasculaires, avec des séquelles de guerre et des traumatismes de l'accident de la route.

Il emploie 120 professionnels, dont trois médecins, neuf physiothérapeutes, six orthopédistes, 13 infirmiers, deux cardio-pneumologues, deux psychologues, trois électro-docteurs et cinq techniciens de laboratoire de formation supérieure. Avec un total de 1 280 patients contrôlés, principalement avec les séquelles de la guerre, le centre a également la capacité de produire en moyenne 60 prothèses et 12 orthèses par mois. Le duc de Sussex, du nom complet Henry Charles Albert David, avait déjà été en Angola pour un projet personnel de déminage en 2013, suivant les traces de sa mère. Avant le voyage à Huambo, le prince Harry était jeudi dans la municipalité de Dirico, dans la province de Cuando Cubango (sud-est), où il a passé la nuit. Au cours de sa visite privée à Dirico, le prince a été informé du processus de déminage et de ses avantages pour la population locale ainsi que pour la protection et la conservation de la biodiversité.