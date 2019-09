Ile Maurice: Agression à Dream Price - Trois arrestations après deux semaines

La police a finalement arrêté trois suspects ce vendredi 27 septembre. Ils seraient impliqués dans le cadre de l'agression très violente du manager du supermarché Dream Price, à Terre-Rouge. Ravendale Ragoo, Yogeshwarsingh Pryam et Isaac Jaynickson Beekarry ont comparu devant la cour de Mapou, sous une accusation d'agression avec préméditation et ont été reconduits en cellule, à la suite d'une objection soulevée par la police.

Ces gros bras sont soupçonnés d'être les agresseurs du manager qui a subi trois interventions chirurgicales après avoir eu les os fracturés et avoir été blessé au crâne, le 10 septembre. «Ils m'ont tabassé et j'ai cru perdre ma vie lorsqu'ils m'ont assené des coups de sabre sur le dos, le crâne et le tibia.»

L'homme de 29 ans a pu prendre ses jambes à son cou mais fustige l'inaction de la police. «J'ai déposé plusieurs mesures de précaution contre l'un des bouncers. Jusqu'à ce jour, la police n'a toujours pas logé d'accusation de tentative de meurtre alors que j'ai failli perdre ma vie.»

Tentative de meurtre

Selon le regional manager de Dream Price, l'agression a pour toile de fond une affaire d'extorsion. «Tout a commencé avec l'embauche d'un agent de sécurité. Ce dernier est chargé de solliciter les services de 250 officiers de sécurité qui seront placés devant les 23 supermarchés Dream Price à travers l'île.»

Toutefois, il affirme avoir appris que l'homme qu'il employait sous contrat, n'a pas de permis pour opérer comme agent. «Du coup, je l'ai informé que je n'ai plus besoin de ses services. C'est là qu'il a commencé à proférer des menaces contre ma famille et moi.» La victime a également saisi la police pour porter plainte pour menace et extorsion de Rs 5 millions en présence du conseiller juridique de Dream Price Supermarket, Me Arshaad Inder.

Quant à l'avocat de la victime, Me Yousuf Azaree critique le fait que la police ait pris du temps pour mettre la main sur les suspects. «D'ailleurs, on a produit des images du CCTV où il est clair que c'est un cas de tentative de meurtre. Alors pourquoi une accusation allégée ?»dit l'homme de loi.