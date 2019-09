Ile Maurice: Aspirants médecins - Les Pre Reg exams supprimés !

Leur taux d'échec, plus de la moitié des candidats en moyenne, était-il devenu trop révélateur d'une formation inadéquate ? Toujours est-il que le Conseil des ministres a condamné les examens de pré-enregistrement des médecins internes.

Il a accepté l'introduction du Medical Council (Amendment) Bill à l'Assemblée nationale, après consultations avec l'Ordre des médecins, ce vendredi 27 septembre. L'objectif du projet de loi est d'amender la Medical Council Act pour supprimer l'obligation de passer ces épreuves. "To remove the requirement to the effect that a medical graduate should undergo an entry examination before being registered as a preregistration trainee."

