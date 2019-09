Ile Maurice: Perquisition - Rs 750 000 réclamées à la police pour s'être trompée de maison

Elles sont six sœurs à pointer du doigt l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office et l'Etat et réclament Rs 750 000 pour dommages et préjudices. Marie Ariane Elliotrope, Claudette Palmyre, Marie Renée Alan Sydney, Rita Charles, Josée Jasmine Charles et Marie Brijitte Clelie ont, par le biais de Me Erikson Mooneapillay et de l'avoué Roshan Rajroop, servi une mise en demeure, jeudi 26 septembre devant la cour intermédiaire. Elles reprochent à l'inspecteur d'avoir fait des fausses allégations sur les ondes de Radio One et à la police, de s'être trompée de maison pour effectuer une fouille.

Les faits remontent au 15 août. Marie Ariane Elliotrope prépare le diner pour son mari et ses enfants. A un moment, elle remarque la présence de personnes qui regardaient à travers la porte de son garage. «I saw a person in balaclava came in and pushed me on sofa telling me not to move», dit la plaignante.

Elle soutient que les hommes entrés dans sa maison, en fait des policiers, auraient également ordonné à son mari de ne pas bouger, en le poussant et l'étranglant avec la matraque vers la porte du garage en lançant «nou travay sa nou gagn drwa rantre». Son fils mineur n'a pas été épargné par ces hommes.

Sur la radio

«Ils ont dit 'vini vini nou finn tronp lakaz' et ils ont quitté ma maison», raconte l'habitante de Plaine-Magnien. Ce n'est qu'après qu'elle a compris que c'étaient des policiers qui se sont trompés de maison pour effectuer une fouille.

Elle était ensuite intervenue sur les ondes de Radio One dans l'émission Enquête en Direct, menée par Finlay Salesse. «J'ai raconté cette mésaventure. C'est là que l'inspecteur Coothen a maintenu qu'il n'y a eu aucune confusion et a dit 'kan ti tap laport dimounn finn ouver das mem batiman avek lot okcupasion de la mezon, finn gagn ladrog et obze vole'. C'est totalement faux», fustige-t-elle. Pour Marie Ariane Elliotrope, aucune fouille n'a été effectuée chez elle ou ses sœurs, ni n'y a-t-on trouvé de la drogue.

De ce fait, les plaignantes estiment que par les actes incorrects de la police, et la fausse allégation de l'inspecteur Coothen, leur réputation a été ternie. Elles sont d'avis que c'est une faute lourde commise par les deux parties défenderesses. Elles réclament des dommages de Rs 750 000 au total.

Les deux parties devront communiquer leur position quant à la mise en demeure, à une date ultérieure. Sollicité, l'inspecteur Coothen dit qu'il n'est pas au courant de ce document déposé.