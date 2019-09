Tunisie: Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel cherche stade

L'Etoile Sportive du Sahel doit affronter Asante Kotoko ce dimanche pour le compte du match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

Jamais l'Etoile n'a connu un début de saison aussi chaotique. Le staff technique intérimaire dirigé par Mhamedi et Ben Younes saura-t-il rétablir l'ordre ce dimanche et éviter une nouvelle déroute ? Ne pouvant pas joueur au Mostapha Ben Jannet, l'ESS aurait tenté de se déplacer à Radès. L'Etoile Sportive du Sahel tente toujours de trouver un arrangement afin de jouer son match de Ligue des Champions au stade de Rades. Toutefois, la formation étoilée est confrontée à un problème de programmation vu que le stade abritera des matches de l'Espérance de Tunis et du Club Africain vendredi et dimanche. Le refus est arrivé de la direction du Club Africain qui disputera ce dimanche, le match de la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle face à l'US Monastir dans le même stade.

Au match aller du premier tour de la Ligue des champions africaine, l'Etoile a perdu devant Asante Kotoko par deux buts à zéro. Rattraper ce retard et gagner n'est pas chose impossible, mais n'est pas chose facile non plus au vu des conditions dans lesquelles se trouve la formation étoilée et la qualité de l'adversaire aussi. C'est dire que se qualifier à la phase des groupes sera une délicate mission pour le duo Mhamedi-Ben Younès et tous les joueurs de l'Etoile qui doivent, avant tout, retrouver leur identité, ce dimanche contre Asante Kotoko.