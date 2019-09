Sénégal: Le président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade à massalikoul djinane

Dakar — Le président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade viennent d'arriver à Massalikoul Djinane pour assister à la première prière du vendredi de la nouvelle mosquée.

Me Wade, tout blanc vêtu, sous une forte escorte composée de policiers et de gendarmes, est arrivé le premier sur les lieux, un peu avant le président Macky Sall.

Auparavant, une délégation gouvernementale avait été accueillie à massalikoul, laquelle était composée notamment des ministres Abdoulaye Diouf Sarr (Santé et Action sociale), Matar Bâ (Sports), Oumar Guèye (Collectivités territoriales et Aménagement du territoire), Moustapha Diop (Développement industriel et des Petites et moyennes industries).

Il y avait aussi le ministre chargé du suivi du PSE, Cheikh Kanté et de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall.

La grande prière du vendredi sera dirigée à massalikoul djinane par l'imam ratib Serigne Bassirou Lô, 59 ans, présenté comme un grand érudit et un intellectuel soufi qui peut se prévaloir d'une parfaite connaissance des sciences islamiques.

L'imam Lô a été désigné par le défunt khalife général des mourides Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, un choix confirmé par son prédécesseur Serigne Mountakha Mbacké.

Major de sa promotion à l'Université Imam Ibn Saoud de Ryad, il s'est ensuite installé aux Etats-Unis pour apprendre l'anglais et se former à l'informatique. Il y a été en même temps bibliothécaire et professeur d'arabe au centre islamique de New-York.

L'imam Sergine Bassirou Lo est le fils de Serigne Moustapha Lô de la famille de Ndame Abdourahmane Lô, un cheikh de Serigne Touba qui a enseigné le Coran et les sciences ilsamiques à plusieurs fils du fondateur du mouridisme.

Sokhna Mouslylatou Mbacké, grand-mère de Serigne Bassirou Lô, est la fille du fondateur du mouridisme et soeur germaine de Serigne Mourtalla Mbacké.