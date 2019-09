Algérie: Le stade du 20 août sera réouvert sous peu

Faisant partie des terrains d'Alger utilisés pour des compétitions nationales, le stade du 20 août 1955 a été fermé pour réfection. Quelques mois plus tard, il sera réouvert. Une information révélée par le directeur sportif du CR Belouizdad.

« J'ai eu une discussion avec le P/ APC (Conseil municipal) de Belouizdad et il m'a confirmé que le stade du 20 août sera réouvert dans dix jours. Les travaux sont en cours de finalisations et la nouvelle pelouse a été enfin installée », a révélé Said Allik sur la radio nationale. Avant de conclure : « On va pouvoir désormais revenir dans notre stade, c'est une bonne chose pour le CRB ».

Notons que le stade du 20 août est situé en plein centre d'Alger dans la commune de Belouizdad. Il a une capacité de 15.000 places et accueillent les matchs du CR Belouizdad et de l'OMR El Anasser. Le dernier match de la sélection algérienne dans ce stade remonte au 10 décembre 1970 face au Maroc (3-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN 1972.