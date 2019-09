Burkina Faso: Développement endogène - Un symposium sur le renouveau économique se tiendra à Ouagadougou ce 1er octobre

Le symposium qui réunira plus d'une centaine de participants est placé sous le thème : « Élaboration d'une politique économique pour un développement endogène du Burkina Faso : choix et appropriation des objectifs finaux, intermédiaires et opérationnels et des instruments pour une implémentation à même de créer une croissance inclusive et des emplois durables dans un contexte sécuritaire difficile et d'une cohésion sociale mise à dure épreuve».

Pour le président du Citoyen du Renouveau, Mathieu Tankoano, la plupart des politiques publiques obéissent au même schéma d'élaboration et malgré leur adoption et leur mise en œuvre, les constats sont amers : « Il y a d'abord l'incidence de la pauvreté dont le taux demeure élevé, persistant à toucher une partie importante de la population, cela en dépit de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, parfois volontaristes au cours des décennies antérieures. Il y a ensuite l'émergence de nouvelles questions majeures telles l'intrusion du terrorisme, les bouleversements socio-économiques, les problématiques liées à la gestion monétaire dans l'espace Uemoa et la Cédéao, l'avènement de la zone de libre échange continentale, le renforcement de la présence de la Chine, les changements climatiques, la chute des aides publiques extérieures ».

Au vu de ce constat, les initiateurs du symposium estiment qu'il faudrait repenser autrement notre développement et surtout se questionner sur la cohérence de la politique économique appliquée depuis plusieurs décennies. De ce fait, Mathieu Tankoano estime que la construction d'un renouveau s'impose. : « Il devient alors indispensable d'élaborer, d'organiser et de planifier une nouvelle politique économique audacieuse, fondée sur nos propres stratégies de développement et prenant en compte les acquis antérieurs, car il est truisme pour les avertis que de la politique économique dépendent les autres outils du développement et les conditions d'un meilleur vivre ensemble ».

Le symposium permettre donc d'élaborer un document de base en tenant compte des réalités du pays. La rencontre qui se tiendra le mardi 1er octobre 2019 à l'Université Joseph Ki-Zerbo se déroulera sous formes de panels en plénière. Les travaux seront sanctionnés par l'adoption d'un rapport final. Le document de base qui sortira des travaux sera enrichi au cours d'ateliers régionaux qui se tiendront dans les 13 régions du pays. La nouvelle politique qui sera donc adopté sera remise aux autorités compétentes à l'issue d'un plaidoyer.

Citoyen du Renouveau est une organisation de la société civile porté sur les fonts baptismaux en juillet 2019. Son objectif est de participer au développement harmonieux du Burkina Faso, d'une Afrique solidaire et forte et d'un monde meilleur en créant un cadre original d'analyse, de propositions et d'actions.