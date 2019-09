Sénégal: Massalikoul Djinane - L'imam ratib appelle à s'inspirer de Cheikh Ahmadou Bamba

Dakar — L'imam ratib de la mosquée massalikoul djinane Serigne Bassirou Lô, qui a dirigé la prière du vendredi organisée dans ce nouvel édifice religieux, a appelé à s'inspirer de l'exemple du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba, qui a toute sa vie durant œuvré selon lui pour l'unité des musulmans.

"Il (Cheikh Ahmadou Bamba) a durant toute son existence œuvré pour l'unité des musulmans dans la foi et le respect des recommandations divines", a dit l'imam dans son prêche, en présence du président Macky Sall et de son prédécesseur Me Abdoulaye Wade.

Plusieurs ministres, des autorités politiques et religieuses de même que des représentants des différentes confréries musulmanes sénégalaises assistaient à l'inauguration officielle de cette mosquée, un évènement qui a drainé plusieurs milliers de fidèles musulmans de partout à travers le Sénégal.

Dans son adresse, l'imam a invité les mourides et les musulmans de manière générale à s'inspirer de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba et des sacrifices qu'il a consentis, lesquels lui ont valu cette mosquée.

Cet édifice religieux a été inauguré après 7 ans de travaux et près de 25 milliards de francs CFA d'investissements.

Elle occupe 5 ha et compte 10.000 m2 d'espace couvert, 30.000 places, 5 minarets dont le plus haut culmine à 75m, 1 dôme, des fondations de 20 m de profondeur, mais également 78 portes et 250 fenêtres.

Massalikoul Djinane, dont la construction a mobilisé 850 ouvriers, "est le complément de la quadrature du cercle après la mosquée de Diourbel, la mosquée de Touba et la mosquée de Darou Mousty", selon la formule du quotidien privé Vox populi.

Selon l'imam ratib Serigne Bassirou Lô, cette mosquée "n'est pas pour les mourides uniquement, mais pour tous les musulmans".