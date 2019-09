Soudan: Alburhan ordonne à maintenir la sécurité et la cohésion internes

Nyala — Le président du Conseil de souveraineté Lt-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan a informé le commandant suprême des forces armées de l'importance de maintenir la sécurité intérieure et la cohérence du front intérieur et de lutter contre chaque stagiaire et agresseur à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il a loué la responsabilité des forces armées dans la protection et la construction du pays et dans le maintien de son unité.

S'adressant à l'armée et aux autres forces régulières de la 16e Division d'infanterie à Nyala, il a déclaré que l'un des principaux devoirs de la période de transition était de construire une paix durable empêchant le port d'armes contre l'État, assurant l'égalité et la justice, et mettant en œuvre les slogans de la révolution sans conditions ni dictées. "Nous appelons nos frères des mouvements armés à nous rejoindre pour construire la paix, ses structures et le développement du pays.

Al-Burhan s'est engagé à construire une patrie sûre et stable dans laquelle la démocratie serait établie, dans laquelle les personnes seraient égales en droits, en devoirs et en citoyenneté. Le Soudan est devenu la propriété de tous et de tous ses partenaires, qui ont appelé à la construction du pays à la lumière de la glorieuse révolution, devenue une expérience unique chérie par le monde entier.