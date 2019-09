Soudan: Les Nations Unies apprécient le rôle du Soudan dans la lutte contre le terrorisme

New York, 27Sept (SUNA) - La ministre des Affaires étrangères Mme.Asmaa Mohammed Abdullah a rencontré le secrétaire général adjoint de l'ONU, Vladimir Wernkov, et le chef du Bureau de la lutte contre le terrorisme au siège de l'ONU à New York, en marge du débat de haut niveau de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Ambassadeur Ilham Ibrahim, Sous-Secrétaire adjoint aux affaires politiques du Ministère des affaires étrangères, et M. Jahangir Khan, Directeur adjoint du Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies, ont également assisté à la réunion.

La réunion a examiné les aspects de la coopération et de la coordination entre le Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies et les ministères et organismes gouvernementaux soudanais.

Le Secrétaire général a salué la coopération du Soudan avec les Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme en général, espérant maintenir la coopération et la coordination et promis de soutenir les agences de lutte contre le terrorisme compétentes au Soudan par le biais du programme de renforcement des capacités des travailleurs et des spécialistes, tout en distinguant le Soudan comme l'un des rares pays où on exécutera le programme de voyage électronique dans les aéroports, les ports et les postes frontières terrestres, un nouveau programme international visant à prévenir les crimes terroristes.