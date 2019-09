Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'architecture - L'édition 2019 met l'accent sur la transformation des déchets en ressources grâce aux technologies de pointe

L'événement sera célébré cette année, le 7 octobre, sur le thème « Architecture... logements pour tous ».

Chaque année depuis 1985, la communauté internationale célèbre, le premier lundi d'octobre, la Journée mondiale de l'habitat au travers d'un thème de réflexion pour attirer l'attention des professionnels et du public sur les problématiques de développement concernant les villes, en particulier, et l'habitat humain, en général. L'objectif principal cette année est de promouvoir la contribution des technologies de pointe à la gestion durable des déchets afin de réaliser l'Objectif de dévéloppement durable (ODD) n°11 des Nations unies et parvenir à des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. Au-delà des déchets solides, cela inclut tous les déchets produits par l'activité humaine (solides, liquides, domestiques, industriels et commerciaux) qui continuent d'avoir des effets dévastateurs sur le climat, la santé publique et l'environnement.

En effet, les technologies ont un potentiel considérable car elles peuvent améliorer les conditions de vie et de travail des individus mais aussi accélérer de manière significative les efforts menés en vue d'atteindre les ODD et de lutter contre les effets des changements climatiques. Les technologies de pointe, telles que l'automatisation, la robotique, les véhicules électriques, les technologies liées aux énergies renouvelables, la biotechnologie ou l'intelligence artificielle peuvent transformer la sphère sociale, l'économie et l'environnement, indique-t-on. Elles peuvent aussi offrir des solutions adaptées, novatrices, moins coûteuses, plus rapides et faciles à mettre en oeuvre au quotidien, notamment en matière de gestion des déchets.

Donner à l'architecte congolais la place qui lui revient

Interrogé sur la portée de cette journée et surtout l'importance de l'architecture, un citoyen de la ville de Pointe-Noire a indiqué: « L'architecture est l'art de concevoir et de construire des édifices en respectant des règles en y incluant les aspects sociaux et environnementaux. Nous nous demandons, si la construction de nos maisons et d'autres édifices qui jonchent les artères de nos villes fait toujours intervenir des architectes congolais que nous avons ».

Un autre, architecte de son état, a déploré la marginalisation dont ils sont victimes, invitant l'Ordre des architectes du Congo à se saisir de telles occasions pour mieux faire connaître leur métier et plaider pour la valorisation de l'expertise locale. « C'est un grand moment de faire connaître à l'opinion internationale les contours réels de l'art architectural, car on ne peut bâtir et construire une ville sans l'architecte. Ainsi donc au Congo, par exemple, l'Ordre des architectes est créé par la loi n° 013/92 du 29 avril 1992 et a pour but d'organiser et de promouvoir la profession et d'en contrôler l'exercice. L'Ordre devrait être donc auprès des institutions nationales comme le conseiller technique et esthétique concourant à améliorer la qualité du domaine bâti. Et la question que l'on se pose, est-ce que cela est vraiment respecté ? », s'est plaint cet architecte qui a requis l'anonymat.

Il a, en outre, soulevé la question de la place et du statut des architectes dans la Fonction publique, soutenant qu'ils n'ont aucun statut en tant que corps de métier car ils sont recrutés comme ingénieur des travaux publics. Ainsi donc pour lui, il serait souhaitable que toutes ces questions soient rapidement vues afin que l'architecte congolais retrouve sa véritable place, longtemps, négligée.