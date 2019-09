Cote d'Ivoire: Ministère du Tourisme et des Loisirs - Dr Aphing-Kouassi cède la Direction de cabinet à Camille Kouassi

C'est une figure emblématique et d'expérience du tourisme ivoirien qui succède au Directeur de cabinet sortant qui aura passé sept (7) années en tant que principal animateur de l'administration touristique.

C'est dans une ambiance empreinte d'émotions que s'est déroulée la cérémonie de passations des charges entre Dr Germain N'Dri Aphing-Kouassi, Directeur de cabinet sortant, et Camille Kouakou Kouassi, Directeur de cabinet entrant, le jeudi 26 septembre, une semaine après la Décision du Conseil des ministres de Yamoussoukro.

Après la transmission des dossiers à son successeur, sous la supervision de l'Inspecteur général du ministère du Tourisme et des Loisirs, Pascal Mahan, Dr Aphing-Kouassi a exprimé toute sa gratitude au Gouvernement et aux ministres Roger Kacou puis Siandou Fofana qui lui ont accordé leurs confiances successives sur les sept (7) années passées à cette haute fonction.

Aussi, tout en assurant son successeur et toute l'administration touristique de sa disponibilité permanente, l'ex-Directeur de cabinet a tenu à saluer le choix pertinent de Camille Kouassi pour le remplacer, aux fins de donner un autre carburant à la machine touristique ivoirienne qui carbure fort à l'international sous la houlette du ministre du Tourisme et des Loisirs actuel, Siandou Fofana. Car, s'il est établi qu'avec Pascal Mahan et le Conseiller Guy Kodjo, comme l'a rappelé dans son adresse, l'Inspecteur général, M. Camille Kouassi fait partie des trois plus anciens agents de l'administration du tourisme. Aussi est-il de notoriété publique, que son expertise sera d'un atout majeur dans le déploiement de « Sublime Côte d'Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique (2018/2025).

Notons que Camille Kouassi, qui jusqu'à sa nomination était le Directeur du Bureau du Tourisme pour la Côte d'Ivoire à Beijing (Chine), a été par le passé, Directeur général de l'Office national du tourisme (Actuel Côte d'Ivoire Tourisme) et occupé diverses autres responsabilités dans l'administration touristique ivoirienne, à l'aune de quatre décennies d'expérience.

Foncièrement au faîte de l'évolution technologique, des bonnes pratiques et des nouvelles donnes internationales, le tout-nouveau Dircab entend consolider avec l'appui de tous et l'onction du ministre Siandou Fofana, les acquis de la politique offensive en cours et les fructifier pour le bonheur de tous les concitoyens ivoiriens par et avec le tourisme.