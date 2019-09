Maroc: Mercure Industrie lance sa nouvelle usine à Casablanca

Mercure Industrie, spécialiste marocain des produits et solutions d'hygiène, a inauguré, jeudi à Casablanca, une nouvelle usine, multipliant ainsi sa capacité de production par 12 à 15.000 tonnes annuellement.

Inaugurée en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique Moulay Hafid Elalamy et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Salaheddine Mezouar, cette usine de fabrication ainsi qu'une plateforme de stockage et de logistique d'une superficie totale de 8.000 m2 ont mobilisé un investissement de 65 millions de dirhams, portant l'effectif de la société de 80 à 100 personnes sur le prochain quinquennat.

Dans une déclaration à la presse, M. Elalamy s'est félicité de la dynamique de croissance de Mercure Industrie depuis sa création en 1992, relevant l'importance d'accompagner le développement des PME marocaines et d'appuyer leur compétitivité.

Il a souligné également l'intérêt de fabriquer les produits de nettoyage localement au lieu d'en importer, appelant, à cette occasion, les partenaires internationaux de la société à explorer les opportunités d'investissements au Maroc et de bénéficier du cadre favorable mis en place, rapporte la MAP.

Pour sa part, le président de Mercure groupe Chakib Bennani a estimé que l'augmentation significative des capacités de production offrira de nouvelles perspectives pour son entreprise, rappelant la dynamique du secteur des produits de l'hygiène professionnelle destinés à l'hôtellerie, la restauration et l'agroalimentaire.

L'hygiène est un élément essentiel de reconnaissance de la qualité de tout produit, a-t-il dit, notant que l'entreprise cible également l'export, notamment le marché africain.

Cette extension donnera à Mercure Industrie une nouvelle dimension stratégique, par sa capacité 12 fois plus importante, lui permettant d'accompagner l'essor considérable que connaissent les secteurs du tourisme, de la santé et de l'agro-industrie au Maroc.

Les marques fabriquées sont de signature internationale, à savoir les marques "PROQUIMIA" dans le domaine de l'hygiène des cuisines, buanderie et Housekeeping, "GALA" spécialisée dans le traitement et la protection des sols, "VITA" spécialisée dans l'hygiène et la désinfection des mains, "Aura" spécialisée dans l'assainissement d'odeurs et "SAFEPOOL" spécialisée dans le traitement et la désinfection des eaux de piscines.