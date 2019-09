Congo-Brazzaville: Province du Kongo - Guy Mikulu Pombo saisi du dossier d'adduction d'eau potable à Mbasa-Mboma

Le nouveau ministre du Développement rural promet d'effectuer une descente sur place en vue de faire un état des lieux pouvant lui permettre de décider des actions à mener.

Le ministre du Développement rural a reçu, le 27 septembre, une délégation de l'Association des anciens élèves du collège Notre-Dame-de-Mbansa-Mboma (Assacom), reçue auparavant par son directeur de cabinet.

Au cours des échanges, il s'est dégagé que l'actuel ministre ne dispose d'aucune information relative au dossier lié à l'adduction en eau potable du plateau de Mbansa-MBoma, celui-ci n'ayant pas été inscrit dans la remise et reprise avec le cabinet sortant. La délégation de l'Assacom, conduite par son président, Jefferson Makengo, a eu l'opportunité de faire la génèse du projet ainsi que tous les enjeux et effets collatéraux y afférents à Guy Mikulu Pombo. « Nous avons fait l'état des lieux du projet et tous les désagréments encourus dans son exécution jusqu'à l'arrêt des travaux depuis le mois passé », a expliqué le président de l'Assacom aux membres de l'association qu'il préside.

Le ministre veut palper du doigt les réalités du projet

De son côté, le nouveau ministre du Développement rural, qui a eu tous les documents afférents à ce projet de la part de l'Assacom, se veut prudent avant de prendre une décision sur ce dossier. Il a promis de solliciter du Premier ministre une descente sur place en vue de faire un état des lieux pouvant lui permettre de décider conséquemment. Cette visite du site, a indiqué Guy Mikulu Pombo, lui permettra de dégager des pistes de solution à l'issue d'un audit technique et financier du dossier. « On a fait le tour du projet pour savoir de quoi il s'agit. Je dois effectuer une visite sur le terrain et savoir quels sont les besoins de la population de Mbansa-Mboma », a -t-il laissé entendre.

Le ministre a admis avoir vu les photos sur ce projet, indiquant qu'il faudra également tabler sur l'aspect traitement d'eau, qui manquait dans ce qui se faisait avant et ce qui a été amorcé par son prédécesseur. « Ma descente sur le terrain permettra de faire un état des lieux et voir les solutions techniques à proposer pour avoir de l'eau potable. C'est cet état des lieux qui permettra de savoir ce qu'il faut faire : améliorer ce qui a été fait ou le refaire, en prenant en compte l'aspect traitement de l'eau, parce que l'on veut de l'eau potable, par rapport au système existant », a-t-il fait savoir.

La délégation de l'Assacom auprès du ministre du Développement rural entre dans le cadre du plaidoyer mené pour ce projet d'adduction d'eau potable dans ce plateau du Kongo central. Il y a deux ans, en effet, cette association avait initié ce projet pour l'ensemble du plateau. Mais, le ministre Justin Bitakwira, qui l'avait relayé, ne l'avait pas terminé; ce qui a conduit à des discordances de compréhension et d'approche avec l'Assacom. Cette association reprochait au ministre le fait de travailler juste pour pomper de l'eau de la rivière pour les élèves alors qu'en initiant ce projet, elle envisageait de donner de l'eau potable à tout le plateau.

Notant que ce qui avait été fait sur le terrain ne correspondait pas aux sommes déboursées par le Trésor public, l'Assacom demandait notamment un audit technique et financier, en plus du blocage du reliquat de l'argent alloué à ce projet qui n'avait pas encore été libéré par le Trésor public.

L'ex-ministre ministre en charge du Développement rural avait même été accusé d'avoir détourné l'argent destiné à ce projet, malgré le fait qu'il l'avait surfacturé, en quadruplant son coût, par rapport à une société coréenne contactée pour réaliser le même projet. Précisons que le président de l'Assacom avait été convoqué au Conseil national de sécurité où il a été entendu, les 25 et 26 septembre, sur ce dossier.