Angola: Le prince Harry reconnaît la détermination des Angolais

Huambo — Le prince Harry a reconnu vendredi, à Huambo, l'esprit d'engagement et de détermination des Angolais dans le processus de déminage, ce qui a permis aux autorités nationales de prendre des mesures en toute sécurité pour reconstruire le pays et améliorer la qualité de vie des citoyens.

S'exprimant sur l'avenue 28 de Maio, où la princesse Diana a témoigné le début du processus de déminage en 1997, le duc de Sussex a estimé que le déminage était une tâche très difficile et menaçante pour la vie.

"Mais cela doit être fait, car plus de 60 millions de personnes continuent de vivre sous la menace et le risque de mines antipersonnel ... et on ne peut pas tourner le dos ou abandonner qui se fait", a-t-il encouragé.

Il a présenté comme exemple le fait qu'il y a 22 ans, au même endroit, il y avait un champ de mines, qui est aujourd'hui totalement transformé, ce qui, à son avis, donne un autre impact sur la vie des communautés.

Il a également rappelé qu'en janvier 1997, la princesse Diana s'était rendue en Angola en tant que volontaire de la Croix-Rouge internationale pour mener à bien le processus de déminage. Toutefois, il existe toujours plus de 1 000 champs de mines dans le pays, pour nettoyer.

"J'aimerais que ma mère soit en vie, car je suis sûre qu'elle aimerait être témoin de cette réalité dans cet endroit, parce que le peuple angolais est un exemple à suivre et l'engagement de faire en sorte que le pays, à compter de 2025, soit libre de mines", a-t-il affirmé.

Le prince anglais, qui a reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire et d'autres objectifs à atteindre, a réitéré l'engagement de la Maison royale britannique à continuer de soutenir le processus de déminage dans les communautés, afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens à travers le territoire national.

À l'occasion, la gouverneure de la province de Huambo, Joana Lina, a rappelé qu'en 1997, en tant que Secrétaire d'État à la promotion et au développement de la femme, elle avait le privilège de recevoir la princesse Diana.

Il a rappelé la photo de la princesse, qui a parcouru le monde, prise dans cette région et qui montrait le drame vécu par l'Angola avec la guerre, les "grands" risques avec les mines terrestres, mais avec l'intervention du gouvernement britannique et d'autres partenaires, Huambo est libre aujourd'hui, même s'il reste des domaines à clarifier.

Dans le périmètre de plus de 10 mètres carrés visités en 1997 par la princesse Diana, actuellement avenue 28 de Maio, plus de 28 mines antipersonnel et 313 explosifs ont été collectés et détruits au cours d'un processus de déminage mené par HALO Trust, qui a pris fin en 2005.