Maroc: Prochain lancement du Programme national "Maroc des ARTs pour jeunes créateurs"

Le ministère de la Culture et de la Communication (département de la culture) a annoncé, jeudi, le lancement début novembre prochain du Programme national "Maroc des arts pour jeunes créateurs", visant à enclencher une dynamique soutenue dans les centres culturels et les maisons de jeunes dans diverses régions du Royaume, afin de développer les aptitudes et habiletés artistiques des enfants et des jeunes.

Organisé sous le slogan "L'éducation artistique, assise du développement culturel", ce programme est initié dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir le secteur des arts et à encourager l'éducation artistique, eu égard à l'impact majeur de l'éducation artistique dans le développement de l'individu sur les plans intellectuel et social, indique le ministère dans un communiqué. En effet, un tel apprentissage leur permettra d'acquérir les savoirs, capacités et expériences destinés à en faire des acteurs aptes à contribuer au développement de la société. Il a également la vertu d'enrichir la vie des individus, de les préparer à s'adapter à la société, de s'ouvrir à d'autres cultures et d'investir leur temps de loisirs afin d'affiner leur sensibilité, d'aiguiser leur goût esthétique et d'accroître leurs performances, selon la même source.

Le coup d'envoi de ce programme, prévu début novembre, aura lieu dans 40 centres culturels couvrant les différentes régions, fait savoir le ministère, ajoutant qu'environ 3.360 ateliers de formation et de sensibilisation seront organisés chaque année et profiteront, dans cette première édition, à environ 100.000 bénéficiaires parmi les enfants et les jeunes.

Ce programme propose également des offres d'emploi à un grand nombre d'encadrants, lauréats des instituts sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi qu'à des formateurs chevronnés, spécialistes des arts de la scène et arts visuels, de la musique, du chant et du développement personnel. Les inscriptions seront lancées à partir du 14 octobre sur un portail dédié, conclut le communiqué.