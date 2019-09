Togo/Cap-Vert: Les Eperviers affrontent le Cap Vert et le Bénin en Octobre prochain à Marseille

Publié le vendredi 27 septembre 2019, par Gabinho

Un nul et une victoire sur les Comores et la qualification pour le tour suivant des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, et revoilà les Eperviers qui redéploient leurs ailes. Ce redéploiement s'opèrera à nouveau les 10 et 13 Octobre prochain.

Selon des informations dignes de foi révélées par des sources biens introduites près de la FTF (Fédération Togolaise de Football), la sélection togolaise, avide d'aller de l'avant et de faire table-rase de la disqualification pour la CAN 2019, préparera sa monture pour la suite des éliminatoires du Mondial mais aussi et surtout de la CAN 2021.

Pour les deux dates précitées, la sélection toujours cornaquée par Claude Le Roy malgré les dénonciations, selon les informations qui nous sont confiées disputera deux matches amicaux à Marseille.

Les Eperviers du Togo auront donc pour adversaires pour ces deux journées, les Requins bleus du Cap Vert et les Écureuils du Bénin.