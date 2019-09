Cameroun: La politique, dignement

S'adressant dimanche soir à ses jeunes compatriotes à l'occasion de la fête à eux dédiée, le président Paul Biya a opté indubitablement pour un parler vrai parfaitement en phase avec le contexte socio-politique national. En effet, moins de six mois après l'élection présidentielle d'octobre 2018, d'autres échéances tout aussi importantes pour le renforcement de la démocratie camerounaise se profilent à l'horizon. Il s'agit des législatives et des municipales devant conduire au renouvellement de l'Assemblée nationale et des conseils municipaux, dont l'apport est incontournable dans la gestion de la cité.

Il en va de même pour les régionales qui constituent une innovation majeure dans l'architecture induite par la dynamique de décentralisation impulsée par le chef de l'Etat, et qui vise à terme à permettre aux populations de s'impliquer davantage dans la conduite des actions de développement à la base. Il devient dès lors impérieux de cerner au plus près et de prendre en compte les besoins et attentes des citoyens dans leur environnement immédiat.

De ce point de vue, le rôle des collectivités térritoriales décentralisées n'ira que croissant. Il en résulte que les différentes consultations électorales attendues offrent un faisceau considérable d'opportunités pour les générations montantes. Les jeunes qui le désirent étant invités à s'investir pleinement dans le champ politique. Au demeurant, le président Paul Biya les encourage et les exhorte à ne point hésiter, dans le respect des règles démocratiques établies, de libérer, le cas échéant, l'énorme potentiel qu'ils recèlent.

Pour le chef de l'Etat, en votant, en se présentant à une élection pour briguer les fonctions de conseiller municipal ou régional, de député ou sénateur, « on fait la politique au sens noble du terme ». L'objectif étant de participer sainement, de manière responsable « à la construction d'une société juste, démocratique et fraternelle, fondée sur nos réalités socioculturelles et sur notre héritage historique ».

En agissant ainsi, estime le président Paul Biya, la génération montante fera œuvre utile. Elle contribuera « à la recherche des solutions aux difficultés que beaucoup de nos jeunes rencontrent pour trouver un emploi, fonder une famille, se libérer des coutumes ancestrales dépassées et résister à la tentation de l'émigration clandestine qui fait beaucoup de victimes. » Force est cependant de relever pour le déplorer, que des dérives en tout genre se multiplient plus que jamais sur les réseaux sociaux. L'intérêt croissant des jeunes camerounais pour la gestion de la chose publique révélé par la dernière élection présidentielle est un motif d'espoir en l'avenir de notre pays. Pour autant, la détestable propension de certains pour ce qui apparaît comme un lynchage en règle des autorités, des acteurs politiques, voire de simples citoyens ne saurait être une voie recommandable.

Tant il est vrai que pareille approche de la politique dénature, fragilise et sape les fondements de la démocratie. Il est admis, certes, que la démocratie consacre la liberté d'expression pour les citoyens. En garantissant toutefois le droit à la différence et le respect des opinions contraires aux siennes propres. Ce qui implique tolérance et acceptation de l'autre dans un vivre ensemble unanimement consenti.

Dans ce sillage, s'inscrit l'indispensable respect des institutions, mais aussi des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de l'Etat, de la société et du Cameroun, ce pays que nous avons en partage. Jamais, les considérations partisanes, encore moins la défense d'intérêts égoïstes ne sauraient constituer un motif suffisant pour sacrifier l'image de la patrie. Cette « Terre chérie » dont nous devons tous nous montrer dignes. En toutes circonstances.