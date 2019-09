Afrique: Le Sénégal intégre le comité exécutif de la FAAPA

Dakar — Le Sénégal est admis comme nouveau membre du comité exécutif de la fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) qui a tenu sa 7e réunion, du 25 au 27 septembre à Praia, au Cap-Vert, a appris l'APS.

Cette décision prise lors de la 7e réunion du comité exécutif sera entérinée à la prochaine assemblée générale de la FAAPA, prévue d'ici quelques jours au Maroc.

En outre, le Sénégal, à travers l'Agence de presse sénégalaise (APS), va abriter, sur proposition des dirigeants de la FAAPA, la 8e réunion de l'instance de décision de la fédération des agences de presse, du 1er au 4 avril prochain.

Dakar va alors accueillir les membres du comité exécutif de la FAAPA après Rabat, Casablanca, Abidjan (Côte d'Ivoire, en 2017), Brazzaville (République du Congo, en 2018) et Praia (Cap-Vert, 2019).

Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca par les directeurs généraux et responsables d'agences de presse réunis en assemblée générale, la FAAPA se veut une plateforme professionnelle pour "promouvoir l'échange d'expériences, d'informations et produits multimédia ainsi que l'échange d'idées et de réflexion sur l'avenir des agences de presse".

Elle œuvre à définir le rôle que les agences doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.

La Fédération s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse, outre la contribution à consolider la libre circulation de l'information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.

Pour atteindre ses objectifs, la FAAPA tient annuellement une Assemblée générale et deux réunions du Conseil exécutif.