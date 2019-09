Gabon: ESTUAIRE/GABON - L'accueil du DCPR dans la commune de Ntoum

Le Directeur de Cabinet du Président de la République gabonaise a entamé sa tournée dans la province de l'Estuaire depuis ce 25 septembre dans les communes de Kango et de Ntoum. Après Cocobeach, Kango, le tour est revenu à Ntoum. Là-bas aussi, Brice Laccruche Alihanga a été impressionné par la forte mobilisation des Ntoumois. Le maire de cette commune, Juste Parfait Biyogo B'Otogo, a apprécié cette visite du messager du chef de l'Etat à sa juste valeur.

C'est une population ntoumoise en effervescence. Elle a réservé un accueil chaleur au messager du Chef de l'Etat Ali Bongo, ce 26 septembre. Impressionné par cet accueil, le Directeur de Cabinet du Président de la République gabonaise n'a pas manqué d'exprimer son émotion. "Ntoum, c'est fort ! "dira-t-il pour montrer combien est-il touché. C'est au bonheur, non seulement du premier responsable politique de l'Estuaire, Julien Nkoghé Békalé, mais surtout du Maire et les populations de cette commune. Le Chef du Gouvernement a d'ailleurs vanter l'hospitalité de sa ville. « Pour cette troisième étape dans L'Estuaire, le messager du président de la République a communié avec la foule. Rien d'étonnant pour une ville qui lui a ouvert ses portes et remis ses clés. L'hospitalité est une tradition ancrée à Ntoum » laisse entendre le Premier ministre.

Pour sa part, l'édile de la commune de Ntoum, Juste Parfait Biyogo B'Otogo a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation qui a accompagné le Directeur de Cabinet du Président de la République gabonaise, Brice Laccruche Alihanga."Ici à Ntoum, vous êtes chez vous, une ville carrefour et passage obligé par voie terrestre pour tous visiteurs qui souhaitent se rendre dans le Gabon profond ou du Gabon profond à la capitale Libreville" lancera-t-il comme pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes.

Juste Parfait Biyogo B'Otogo, le maire de la cité ntoumoise a aussi, dans son discours, vanter les mérites du Directeur de Cabinet du Président de la République gabonaise. « Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la République ; votre dynamisme à servir aux côtés du Chef de l'Etat n'est plus à démontrer. Vous êtes la cheville ouvrière, la parfaite illustration du travailleur infatigable, qui sert désormais d'exemple pour les générations actuelles et futures. Nous avons donc foi en la vision de Son Excellence, monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, car votre action à ses côtés a pour but de favoriser la cohésion sociale, tout en contribuant au bien-être de tous les Gabonais", prononce-t-il dans son allocution.

Le messager du Président de la République a dit son admiration pour la ville de Ntoum, mais déploré le piteux état de la route. « Vous avez le plus beau département, mais en même temps quand on voit l'état de la route, on n'est déçu. Ce n'est pas acceptable. On dit un seul doigt ne peut pas laver le visage. Ce qui nous a tué c'est la division.... On arrête la division et on travaille », comme pour appeler les uns et les autres à l'unité des Gabonaises et des Gabonais.