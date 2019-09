Ile Maurice: Chasse aux «tickets» - Intenses tractations

MMM-PTR-MSM: quelque 300 candidats potentiels sur le terrain

À quelques semaines des élections générales, bien que la date du scrutin ne soit pas encore officielle, ils sont nombreux les candidats qui labourent le terrain dans l'espoir d'une investiture de leur parti. Si le Mouvement militant mauricien (MMM) a finalisé à 75 % ses candidats, l'état-major du Parti travailliste (PTr), d'une part, et l'alliance Mouvement socialiste militant-Muvman Liberater (MSM-ML) d'autre part, travaillent toujours sur leurs listes respectives. Quelque 300 candidats de ces partis sont ainsi sur le terrain, dans les 20 circonscriptions de l'île.

On constate que c'est le PTr qui a le plus grand nombre de candidats potentiels, sillonnant villes et villages. Alors que pour le MSM-ML, les sitting members du Parlement sont sur le terrain, pour la plupart, même si certains ne sont pas assurés d'une investiture.

Nous vous livrons une liste de candidats potentiels. C'est une liste préparée par rapport à la présence notée de ces candidats sur le terrain et des réunions qu'ils animent, ainsi que le feedback reçu par nos journalistes qui sillonnent l'île. C'est évidemment la prérogative des leaders de choisir leurs meilleurs candidats en vue du Nomination Day.

Cette liste exclut certains qui sont actuellement des fonctionnaires ou qui travaillent même dans le secteur privé. C'est généralement à la veille du Nomination day qu'ils démissionnent de leur poste. On a vu dans le passé des noms qui sautent ou qui sont rajoutés in extremis à la liste finale, des fois à une trentaine de minutes de dépôt des candidatures.

Dans cette liste de candidats, nous n'avons pas pris en considération d'éventuelles alliances. Ainsi, nous ne mentionnons pas, par exemple, des candidats du Parti mauricien social-démocrate. Notons, aussi, que des candidats n'ayant pour l'instant aucune casaque d'alliance travaillent laborieusement le terrain, à l'instar d'Alan Ganoo (Mouvement patriotique) au no 14, de Vinay Sobrun (ex-Plate- forme militante) au no 6, ou encore de Jean-Claude Barbier au no 1. Une fois qu'ils feront partie d'éventuelle alliance, cette liste connaîtra des modifications majeures.