Ile Maurice: Un séjour marqué par d'intenses émotions en Chine

«Nous avons vu une autre facette de la Chine. Elle nous a montré à quel point elle a évolué. C'est surprenant.» Cette phrase d'un journaliste du Malawi après deux semaines passées dans ce pays traduit bien l'objectif final du Belt and Road News Network Media Network qui s'est déroulé ce mois-ci. La cérémonie de clôture a eu lieu à la Communications University of China ce samedi 28 septembre.

«La route de la Soie a gagné en momentum avec des exchanges culturels surprenants», a commenté Jiang Xuhan. D'autant que le groupe comprenait des médias de différents pays africains et d'Amérique latine. Tous ont reconnu la progression fulgurante de la Chine.

Que rapportent-ils dans leurs valises? «Nous avons vu la vraie vie chinoise. Ce qui nous a mieux montré le visage de ce pays. Je m'attèlerai à démonter les mauvaises perceptions que nous avons de la Chine dans mon pays», confie Andrés Flores, journaliste en Argentine.

Du côté de l'Afrique du sud, Sifiso Mahlangu, responsable du desk politique d'Independent Media trouve que cet atelier a surtout permis aux journalistes africains de s'unir. Il a dit espérer que ceux-ci deviennent des «journalists of transformation from glory to glory... » Et que tous rapporteront les expériences vécues en toute indépendance.

Austin Maho, rédacteur en chef de Nigeria Pilot, de conclure cette session par une remarque saluée par les représentants chinois : «It doesn't matter whether you have a black cat or a white one as long as he knows how to catch a mouse.» Et d'expliquer que cela lui importe peu que la Chine soit un pays communiste avec des caractéristiques chinoises et que son pays soit un pays démocratique avec des caractéristiques de l'occident. «Ce qui m'importe c'est que la Chine a démontré qu'elle est un pays ami et qu'elle veut aider l'Afrique.»