Cote d'Ivoire: Système management qualité - Les Enquêtes douanières à la recherche de performance

La troisième journée qualité SMQ-DED (Système de management de la qualité de la direction des enquêtes douanières) a eu lieu le jeudi dernier à l'Ecole des douanes, au Plateau.

Le coordonnateur dudit système, Colonel Yao-N'dré Hortense, a indiqué, au nom du directeur général des douanes, que le thème « Contribution des parties prenantes à la bonne marche du SMQ de la DED » a été retenu d'abord pour capter les attentes des parties prenantes afin de parfaire la collaboration interservices, ensuite pour améliorer en continu la qualité des prestations de service public et enfin pour réaliser les objectifs de recette assignés. « Cela fait bientôt 5 ans que votre SMQ a été déclaré conforme aux exigences de la norme Iso 9001 (…) Sans tomber dans l'autosatisfaction, vous ne cessez de déployer des efforts pour extirper de votre système les faiblesses et les failles éventuelles, afin de satisfaire totalement aux exigences de vos clients, usagers et autres parties intéressées » a révélé le représentant du DG, le général Da Pierre.

Le directeur des enquêtes douanières, le colonel Méïté Yacouba, a fait remarquer, pour sa part, que " cette 3ème journée qualitée SMQ-DED est une traduction de l'ambition et l'engagement de la direction à œuvrer toujours davantage pour une meilleure réalisation de sa mission dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier ; mais surtout d'œuvrer à la recherche permanente de la satisfaction des besoins et attentes des clients à travers la contribution des parties prenantes à l'effet de garantir en permanence l'efficacité de son système de management qualité".