Soudan: Hamdouk affirme son attachement à la liberté de la presse et aux partenariats

New York — Le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdouk a pris la parole lors de la première réunion du Fonds Mondial pour la Défense des Médias (FMDM).

S'adressant au (FMDM) qui s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre a souligné que les ressources disponibles pour les médias sont limitées et que, pour être libres et forts, les médias doivent disposer de ressources suffisantes et leur soutien ne doit pas consister en un renforcement des capacités mais également dans la construction d'alliances et l'échange d'expériences avec l'Occident.

"Le gouvernement soudanais a restitué la BBC au Soudan ainsi que le service de Monte Carlo et le gouvernement soudanais est déterminé à ce que les médias reviennent pour servir les slogans et les demandes du peuple dans la liberté, la paix et la justice", a déclaré Dr. Hamdouk.

"Nous sommes conscients que la démocratie est attaquée et qu'aucun modèle de démocratie n'est appliqué, mais c'est un moyen de s'améliorer en pratiquant et en tirant profit des erreurs", a-t-il déclaré. Il a exprime son souhait que l'Occident nous soutient et supporte a la formation des journalistes a travailler dans un climat démocrate.

Dr. Hamdouk a souligné que son discours et sa participation à un forum appelant à la liberté de la presse et aux droits de l'homme n'auraient pas eu lieu il y a quelques mois, tout en remerciant les Soudanais et leurs amis qui ont rendu cet événement possible, soulignant le rôle de la Grande-Bretagne et du Canada, qui ont été à l'origine de la création de ce (FMDM).